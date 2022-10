Soudan: Le Directeur du SRG rencontre son homologue Éthiopien

Khartoum — Le Directeur Général du Service des Renseignements Généraux (SRG) Ahmed Ibrahim Mufadal, a visité le 10/14 la présidence du Service National Éthiopien de Sécurité et de Renseignements, pour préparer la participation du Président du Conseil de Souveraineté Transitoire au (Forum de Tana), qui s'est tenu en Éthiopie à la mi-Octobre.

Au cours de sa rencontre avec Temsgen Tarouneh, Directeur Général de l'Organe Ethiopien, Mufadal a discuté les défis rencontrant les deux pays, affirmant l'adhésion du Soudan à ses frontières internationalement reconnues conformément à la démarcation de 1902, notant que le Soudan reste favorable à la stabilité en Ethiopie sans prendre parti pour aucune partie.

Il a catégoriquement nié l'existence de tout camp du Front de Libération de Tigré à l'intérieur des frontières Soudanaises.

Le Directeur du SRG a précisé que les relations étrangères et les intérêts du Soudan avec ses voisins et tous les pays du monde sont basés sur les intérêts stratégiques du Soudan et non aux dépens des autres pays dans la région, indiquant que le dialogue est le meilleur moyen de parvenir à des bénéfices et des intérêts communs.

Mufadal a souligné la nécessité de trouver des solutions aux questions des investisseurs Soudanais en Ethiopie et aux problèmes des communautés dans les deux pays, notant que le Soudan accueille favorablement un grand nombre de réfugiés Ethiopiens.

Il a appelé à l'importance du souci des deux pays de développer les moyens de combattre le terrorisme et le crime organisé, et pour les services de sécurité des deux pays de jouer leur rôle en face des défis qui les confrontent sous la lumière de la volonté politique et sociétale, soulignant la disposition du Soudan à renforcer la coopération avec l'Ethiopie tout en préservant les intérêts stratégiques du Soudan.