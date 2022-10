Soudan: Le Président du CST envoie un message de remerciements et d'appréciation au Premier Ministre Ethiopien

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a envoyé un message de remerciements et d'appréciation au Premier Ministre de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie, Dr. Abi Ahmed Ali, dans lequel il le remercie pour l'accueil favorable et l'hospitalité qu'il a trouvé , lors de sa participation au Forum de Tana sur la Paix et la Sécurité en Afrique, qui a été récemment accueilli par la ville Ethiopienne de Bahr Dar.

Al-Burhan a affirmé que l'accueil officiel et populaire qu'il a trouvé reflète la profondeur des liens de voisinage, de l'authenticité et de la noblesse du peuple Éthiopien frère, indiquant que les peuples Soudanais et Éthiopiens ont une relation historique, exprimant l'espoir que les relations bilatérales verront mieux de développement et de croissance.