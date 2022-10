Madagascar: Rallye / 43e RIM - Et de deux pour l'équipage Fred-Mick

L'équipage Fred-Mick sur une Subaru Impreza remporte la version 2022 du Rallye international de Madagascar. C'est sa deuxième victoire de la saison après le Rallye Asacm.

Victoire au bout du suspense. Après un rude combat, l'équipage du club Asacm Frédéric Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy au volant d'une Subaru Impreza remporte la 43e édition du Rallye international de Madagascar. Ce RIM compte pour la cinquième manche du championnat de Madagascar des rallyes. C'est la deuxième victoire de la saison pour le duo Fred-Mick après le Rallye Asacm, comptant pour la deuxième manche nationale.

L'équipage a bouclé les quatorze épreuves spéciales longues de 193km en 02:36:40.5. Fred, auteur du temps scratch de la 12e ES, a encore été devancé par Mathieu à l'issue de la 13e et avant-dernière spéciale. Leur rythme a été perturbé par un problème mécanique irréparable jusqu'au bout de la course. "Nous avons eu une sorte de coupure presque à chaque manche et il a fallu attendre un peu avant de redémarrer, ce qui nous a causé une perte de temps considérable... La voiture plafonne alors et se limite à 3500 tours... l'injecteur et le filtre à air sont bouchés par les poussières", relate Fred Rabekoto. L'équipage Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala du club Asacm sur Subaru se contente ainsi de la seconde place avec 00:00:42.8 de retard.

Malentendu

"Ce rallye de trois jours a été très rude. De plus il faisait très chaud et la mécanique a souffert... Le malentendu concernant la pénalisation de Fred a faussé notre stratégie et nous n'avons plus géré la course comme il faut... J'ai commis par la suite une erreur dans l'ES 10 car j'ai percuté une maison au croisement de Maizinandro, mais sans trop de dégât pour la voiture. Dans tous les cas, j'ai félicité Fred, c'est le sport", fait remarquer Mathieu, l'Enfant terrible.

"En fait, les officiels ont effectué un contrôle inopiné à la voiture de Fred, ce qui a retardé de six minutes leur sortie du parc de réparation. Et ils n'étaient finalement pas pénalisés", clarifie Joelimanitra Razafikoto, directeur de la course. Les vainqueurs de la précédente manche, toutes catégories confondues, Laza Randriamifidimanana et Tommy Rasolofoniaina, complètent le podium et terminent premiers de la catégorie SSV (+00:05:21.1). "Ce rallye international a été très long. Nous avons eu une crevaison à l'arrière gauche et nous avions eu du mal à remplacer la roue. La reprise du rythme a été un peu difficile. Nous nous étions concentrés sur notre adversaire direct en SSV, mais non plus sur les autos. Et heureusement, nous avons atteint l'objectif", confie Laza Randriamifidi-manana.

Dix-neuf sur les trente-trois partants ont franchi la ligne d'arrivée de ce RIM. Il reste encore deux manches cette saison. La sixième et prochaine manche, le Rallye organisé par le club Tacs, aura lieu les 10, 11 et 12 novembre à Antsirabe, la deuxième en dehors de la capitale après le Rallye du Boeny. Et la dernière manche concoctée par AMA bouclera en beauté la saison, les 10 et 11 décembre.