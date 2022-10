Madagascar: Marcel Rakotomala - " Les Ladies Makis peuvent se qualifier "

interview

À la sortie de la messe dominicale à la chapelle des Frères des écoles chrétiennes de Soavimbahoaka hier, nous avons sollicité Marcel Rakotomalala à répondre à quelques questions sur les Ladies Makis à XV et sur l'élection du président de Malagasy Rugby.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant les Ladies Makis à XV ?

Les joueuses de rugby à XV ont quitté le pays samedi pour rejoindre la Tunisie où elles vont participer à l'Africa Women's Cup 2022, du 16 au 23 octobre. Malgré le manque de budget, grâce à l'aide de quelques amis qui nous font confiance et qui ont confiance au rugby malgache- et j'en profite pour les remercier- elles sont parties et bien arrivées en Tunisie.

Samedi, vous avez dit que seul le quart du budget demandé a été offert, que se passe-t-il exactement ?

Oui, nous n'avons reçu que 25% du budget demandé, c'est pourquoi j'ai été obligé de m'adresser à quelques amis. Avant chaque départ à l'étranger, il est de tradition pour Malagasy Rugby d'allouer une certaine somme aux joueurs ou joueuses pour leur famille respective et malgré le budget insuffisant, nous n'avons pas voulu déroger à la règle.

Pour l'Africa Women's cup 2022, quel est l'état d'esprit des Ladies Makis et quelles sont nos chances ?

Les joueuses sont sereines et elles sont prêtes à gagner les deux matchs, contre le Sénégal le 18 octobre, et contre la Tunisie, le 22 octobre. Ces deux affrontements sont à la portée de nos joueuses et elles ont promis de donner le maximum pour suivre les traces des Ladies Makis à VII. Pour préserver leur sérénité, nous avons évité de leur parler de l'insuffisance du budget. Maintenant, je ne souhaite que le meilleur pour elles.

Abordons un tout autre sujet. Étant candidat à votre propre succession, avez-vous démissionné ou non ?

En tant que candidat, je ne fais que suivre le principe. J'ai déposé ma démission pour éviter toute interprétation et c'est chose logique. Il revient aux membres exécutifs de Malagasy Rugby d'assurer les affaires courantes.

Quand aura lieu l'élection fédérale ?

Cela ne dépend pas de moi. Il appartient au comité électoral de fixer la date exacte. Mais d'après ce que j'ai entendu, la date de l'élection du président de Malagasy Rugby sera connue cette semaine.