Madagascar: CAN / Beach Soccer - Les Barea en quête du ticket pour le mondial

L'équipe nationale de beach soccer est attendue à Vilankulo à Maputo, Mozambique, ce jour. Ils affronteront en premier, samedi 22 octobre, les Pharaons d'Egypte.

Ils sont prêts. Les protégés de Solofo Tsiavahana Ramarolahy ont quitté le pays, hier, à destination de Vilankulo, mais le voyage sera très long avec deux escales à Addis-Abeba et à Johannesburg. Après une semaine de regroupement collectif à Mahajanga, les joueurs sont prêts physiquement, techniquement et mentalement. " Nous avons tous entamé une préparation individuelle avant le regroupement à Mahajanga. Tous les joueurs sont prêts pour le tournoi au Mozambique ", a fait savoir Ymelda Razafimandimby, le capitaine de l'équipe, samedi à Isoraka.

Sur les 12 joueurs sélectionnés pour la CAN, trois d'entre eux ont déjà disputé la CAN de 2015 aux Seychelles, où les Barea ont été sacrés champions d'Afrique. Il s'agit des deux milieux Ymelda Razafimandimby et Francegal Tokin-drainy, et le gardien de but Jhorialy Rafalimanana.

Sept ans plus tard, ils sont encore là pour défendre les couleurs nationales. " Malgré les années d'écart, physiquement et techniquement, ils sont encore en forme. La moyenne d'âge de l'équipe est de 30 ans. Au beach soccer, la loi du jeu permet un changement à tout moment, ce qui ne pose pas de problème par rapport à l'âge des joueurs. Pour le cas du Sénégal, bon nombre de leurs joueurs ont disputé plusieurs CAN. Notre objectif est la qualification pour la Coupe du monde, mais le must sera le titre ", a confié Solofo Ramarolahy, entraîneur des Barea et champion d'Afrique de beach soccer en 2015.

Le sélectionneur des Barea connaît un peu les Pharaons et les Lions de la Téranga du Sénégal. Sur les trois dernières rencontres opposant Madagascar au Sénégal, les Malgaches ont remporté deux victoires et encaissé une défaite si les Pharaons égyptiens ont battu les Barea à deux reprises lors de leurs précédentes confrontations. L'Ouganda reste encore inconnu du clan malgache.

Pour cette joute continentale en terre mozambicaine, Madagascar affrontera en premier l'Egypte, ce 22 octobre. Les Malgaches auront comme second adversaire les Ougandais avant de terminer la phase de groupe contre les redoutables Sénégalais, tenants du titre. Après le désistement du Nigéria, sept équipes sont finalement engagées et les deux sélections les mieux classées de chaque groupe joueront les demi-finales. Avant de quitter le pays, Telma, partenaire de la Fédération malgache de football a remis un chèque de 15 millions d'ariary aux joueurs et aux membres du staff technique.