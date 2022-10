Maroc: Enaam Mayara, invité demain mardi du Forum de la MAP

Rabat — Le président de la Chambre des Conseillers, M. Enaam Mayara, sera, demain mardi, l'invité du Forum de la MAP, qui se tiendra sous le thème "La rentrée parlementaire : enjeux et perspectives".

Cette rencontre, qui aura lieu au siège de la MAP à Rabat à partir de 09H00, sera l'occasion de débattre de plusieurs questions se rapportant à la rentrée parlementaire et aux enjeux et défis auxquels fait face la Chambre des Conseillers, dans un contexte national et international volatile.

Elle sera aussi l'occasion d'évoquer les moyens susceptibles de consolider l'action de la Chambre des Conseillers sur les plans national, continental, régional et international dans le cadre d'une diplomatie parlementaire agissante et efficace.

Le Forum sera diffusé en direct sur M24 et RIM-Radio, la chaîne d'information en continu de la MAP et sa radio d'information, ainsi que via MAP-Live, sur le site web de l'Agence "mapexpress.ma" et son compte Facebook.

Devenu un espace de débat sur les questions d'actualité politique, économique, culturelle et sociale, le Forum de la MAP réunit des représentants des pouvoirs publics et des personnalités de divers horizons, ainsi que des représentants des médias.