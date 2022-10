Madagascar: Macro - économie - Des appuis budgétaires discutés avec la Banque mondiale

Madagascar a soumis un plan d'actions prioritaires à la Banque mondiale. Parmi ces actions, figurent des appuis budgétaires auxquels la Banque a donné son accord de principe.

Des avancées notables. La délégation malgache, conduite par Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Économie et des finances, à la réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI, à Washington, s'est réunie avec une équipe de la Banque mondiale sur les appuis budgétaires, conduite Marie-Chantal Uwanyiligira et Idah Pswarayi-Riddihough, respectivement Représentante résidente de la Banque à Madagascar et Directeur des opérations de la Banque Mondiale pour les Comores, Madagascar, Maurice et le Mozambique. L'objectif de cette réunion était de discuter des faisabilités des appuis budgétaires, de voir ensemble les actions prioritaires d'un plan d'action pour Madagascar ; plan basé d'une mission préalable de la Banque dans la Grande Ile, la semaine dernière, durant laquelle les différents ministères sectoriels ont été consultés.

Les actions considérées comme prioritaires touchent notamment, le renforcement de la résilience à travers des réformes macroéconomiques, financières et budgétaires, la transparence comme l'accès à l'information pour la Cour des comptes et l'indépendance de cette dernière, l'inclusion fiscale et l'inclusion financière, les réformes structurelles, la digitalisation, le renforcement de la gestion des risques et catastrophes naturelles, la mobilisation des recettes, le secteur minier, le renforcement de la viabilité financière de la Jirama.

Il a été souligné que les plans d'actions dans le cadre de coopération avec la Banque doivent obligatoirement répondre aux réels problèmes les plus difficiles du pays, tel que le cas de la Jirama. L'objectif étant de trouver des résultats concrets sur le terrain, sur la population, sur l'économie du pays, sur la fiscalité du pays. D'ailleurs, l'accord de principe donné à Madagascar, hier, sur les subventions IDA-20 en est la preuve, et démontre que des mesures prises par le Gouvernement méritent d'être soutenues et accompagnées. Concernant la Jirama, le ministre de l'Economie et des Finances a rappelé "l'existence d'un plan de redressement incluant un projet en vue d'adopter une nouvelle structure tarifaire pour l'électricité visant à réduire les subventions croisées, et introduire des subventions socialement équitables".