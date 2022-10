Madagascar: Environnement - " ART et Biodiversité " récompense les artistes

Le jeudi 13 octobre, les artistes ont présenté au public et à la presse, le fruit de leur résidence auprès de La Teinturerie à Ampasanimalo grâce à la Fondation des Aires Protégées et de la Biodiversité de Madagascar.

En parallèle, les artistes de l'association Loko, notamment Fad Madart artiste peintre, street-artist et dessinateur originaire de Diego Suarez, Romuald dessinateur, dessinateur, portraitiste et artiste peintre ainsi que Gianfranco Henri dit Steeve, illustrateur en freelance et apprenti animateur en 2D.

Pour rappel, le projet Art et Biodiversité consistait à attribuer une bourse à trois artistes ou associations pour la réalisation d'œuvres contribuant à la sensibilisation de la préservation de la biodiversité et des aires protégées à Madagascar. Pour cette première édition, le projet " Art et Biodiversité " a attiré une douzaine de projets d'artistes et associations.

Le thème de l'environnement attire de plus en plus les jeunes de toute l'île. Pour preuve les dossiers reçus proviennent de diverses régions de Madagascar à savoir Analamanga et Diana mais également Atsinanana et Boeny.