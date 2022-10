Madagascar: Développement - Les femmes rurales sous les feux des projecteurs

Célébrée chaque année le 15 octobre, la Journée des femmes rurales a été axée, cette fois-ci, sur la crise mondiale du coût de la vie. Leur valorisation a été aussi mise en exergue.

Jongler entre la vie de famille et le travail des champs. Les femmes ont un rôle prépondérant, dans le monde rural comme en milieu urbain. Lovaniaina Ranjarasoa, membre de l'Organisation paysanne Ezaka et mère de cinq enfants, en témoigne. Le rôle des femmes rurales ne se limite plus au ménage, il s'étend à la participation aux dépenses familiales grâce à des activités génératrices de revenus. La Journée mondiale des femmes rurales, célébrée samedi dans la Commune Fieferana-Ambohitriniandriana, a eu pour thème : "Les femmes rurales face à crise mondiale du coût de la vie".

"Je pense que les femmes ont un rôle bien particulier dans le développement rural. Elle apporte sa contribution aux charges du ménage. Bien que ce rôle ne soit pas facile, de nombreuses femmes et mères de famille y ont réussi grâce à des formations et des appuis. Je travaille dans la production de légumes en pratiquant l'agro-écologie", indique Lovaniaina Ranjarasoa. En somme, l'objectif est d'agrandir l'agriculture familiale pour la rendre professionnelle et compétitive.

Les femmes rurales sont, cependant, confrontées aux problèmes liés au changement climatique. L'adaptation de leurs activités à cette situation reste un élément essentiel. L'accompagnement et la professionnalisation dans les filières maraîchage, arboriculture et aviculture font partie de l'appui dont les femmes rurales ont besoin.

"Ma vie et celle de ma petite famille ont changé depuis qu'on a commencé à pratiquer des techniques. Grâce à celles acquises dans ces formations avec le groupe Fifata- dans le cadre du projet Ambioka, programme Afafi-Centre financé par l'Union Européenne- nous avons pu augmenter le rendement. Je prends l'exemple de l'élevage avicole. Les résultats sont palpables après une formation. Outre la commercialisation des légumes et des poulets, l'un des avantages est de pouvoir fournir de la nourriture saine avec les produits agro-écologiques dans le cadre de mon activité", assure-t-elle.

Valorisation

La valorisation de la participation des femmes dans le développement en milieu rural est particulièrement visée durant cette Journée mondiale. "Il y a beaucoup d'activités à faire en milieu rural. Il a été constaté que le PIB augmente de 2,5 à 4% là où les femmes participent activement à la production de richesse grâce à leurs activités", fait remarquer Andriamiadana Heritsi-milefitra Rasoanary, référente Genre dans le groupe Fifata.