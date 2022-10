Madagascar: Revendication des Îles Éparses - La France propose une " feuille de route scientifique "

Les îles Éparses ne seront pas encore malgaches. Jean-François Carenco a souligné que le régime Macron n'est pas prêt à céder ces îles étant donné les " contestations territoriales ".

Devant les sénateurs français, le mercredi 5 octobre dernier, ce ministre français chargé des Outre-mer a déclaré que " le président Macron est clairement sur la même ligne que le président Hollande : la défense de la souveraineté française ". La partie française affiche une intransigeance sur ce sujet et ne compte pas céder face à la " restitution " réclamée par Madagascar. " Il n'est absolument pas dans l'intention du président de la République (français, ndlr) de baisser la garde, tant s'en faut ", a martelé Jean-François Carenco.

Une " cogestion " est également écartée par la France. Lors d'un entretien avec notre rédaction en septembre dernier, Christophe Bouchard, ancien ambassadeur français à Madagascar, avait évité ce mot qui circule dans les coulisses. Ce diplomate avait mentionné un " développement en commun " concernant ces îles qui créent des litiges.

Coopération

Le projet malgache de souveraineté sur les Îles Éparses ne sera donc pas dans l'agenda français dans le cadre de la prochaine réunion de la commission mixte franco-malgache qui se réunira, à Paris en novembre, sauf changement. L'objectif du gouvernement d'arracher à la France la souveraineté des îles Juan de Nova, Bassas Da India, Europa et Glorieuses s'éloigne.

Pourtant, le président de la République a fait de ce sujet un de ces projets phares de son quinquennat. Le gouvernement français propose, en revanche, une " coopération " franco-malgache sur les îles sans pour autant céder la tutelle. " Il y a plein de choses à faire ensemble sur ces îles. Il y a des aspects plus scientifiques parce que ces îles sont des zones très fragiles d'un point de vue environnemental et qui doivent être protégées et préservées ", avait déjà lancé, en septembre, Christophe Bouchard.

Recherche

Le gouvernement français a cependant déjà ficelé son projet et son agenda sur cette question. Devant les sénateurs français, Jean-François Carenco évoque " une feuille de route à l'ensemble des organismes de recherche actifs sur les Îles Éparses sera signée très bientôt ". " Ce sera avant la fin de cette année ", précise-t-il. " Il y a donc un travail à mener ensemble entre scientifiques français et scientifiques malgaches, protecteurs de l'environnement français et malgaches ", a estimé Christophe Bouchard, qui a vécu les négociations franco-malgaches sur ces îles.

L'objectif français est de " rendre ces îles utiles en matière de recherche " a, quant à lui, souligné ministre français chargé des Outre-mer le 5 octobre dernier au Palais du Luxembourg. La France a déjà, d'ailleurs, décrété, en 2021, le statut de réserve naturelle des Iles Glorieuses.

Stratégique

La Russie a pointé son nez dans cette affaire franco-malgache en réitérant, en septembre dernier, son soutien à la revendication malgache de ces îles. Une immixtion qui est jugée inappropriée par la France, qui, est de plus en plus jalouse non seulement concernant la souveraineté sur ces îles mais aussi sur les intérêts stratégiques que représentent ces bouts de terre perdus en plein canal de Mozambique. " J'ai pu constater combien ces territoires, petits, mais précieux, qui aiguisent les appétits des puissances étrangères, sont directement liés à la place stratégique de la France ", a déclaré la sénatrice française Viviane Artigalas, le 5 octobre dernier. Cette dernière a participé à une mission française sur ces îles en octobre 2019 et estime que le gouvernement français doit " se montrer vigilant, poursuivre la gestion avec détermination et réaffirmer la souveraineté de la France sur ces îles ". Jean-François Carenco parle, quant à lui, d' " une richesse extraordinaire ".