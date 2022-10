Afrique du Nord: 4e Commission - Sidi Omar salue l'adoption d'une résolution réaffirmant le cadre juridique de la question sahraouie

NEW YORK (Nations unies) - Le représentant du Front Polisario à l'ONU et coordinateur avec la Minurso, Sidi Mohamed Omar, s'est félicité de l'adoption vendredi par la quatrième Commission de l'AG de l'ONU, chargée des questions de la décolonisation, d'une résolution réaffirmant le cadre juridique du conflit au Sahara occidental en tant que question de décolonisation y voyant un "fort revers pour le régime d'occupation marocain et ses tentatives de modifier la nature juridique de la cause sahraouie".

Selon l'agence de presse sahraouie SPS, Sid Mohamed Omar a souligné que cette résolution "réaffirme l'inaliénable droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux principes contenus dans la Charte des Nations Unies et la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale".

La réaffirmation par la quatrième commission de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation du cadre juridique de la question du Sahara occidental en tant que question de décolonisation et de la responsabilité des Nations unies envers le peuple sahraoui "est un fort revers pour le régime d'occupation marocain et ses tentatives de modifier la nature juridique de la cause sahraouie", a poursuivi le diplomate sahraoui.

La résolution, a-t-il encore dit, "renforce la position constante de l'organisation internationale (ONU) sur la question du Sahara occidental en tant que question de décolonisation inscrite, depuis 1963, à l'ordre du jour de la Quatrième Commission de l'Assemblée générale et de la Commission spéciale sur l'état de la mise en œuvre de la Déclaration accordant l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés".

La quatrième Commission de l'Assemblée générale de l'ONU, chargée des questions de la décolonisation, a adopté vendredi une résolution, sans vote, réaffirmant le droit inaliénable de tous les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies et dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale du 14 décembre 1960 contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés.

La résolution a également réaffirmé "la responsabilité des Nations unies envers le peuple du Sahara occidental" et demandé au Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne la mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés de "continuer à examiner la situation au Sahara occidental en tant que territoire sujet à décolonisation et d'en faire rapport à l'Assemblée générale lors de sa 78e session". Elle a également demandé au secrétaire général de soumettre à l'Assemblée générale lors de sa prochaine session un rapport sur la mise en œuvre de cette résolution.