Madagascar: Accident à Talatamaty - La somnolence du chauffeur fatigué tue

Deux morts et neuf blessés ont été déplorés dans un accident de la route, samedi, à Bel'Air Talatamaty. Le chauffeur fatigué et engourdi a accéléré au lieu de freiner.

Trafic bloqué par un attroupement curieux, chaussée et trottoir inondés de sang humain, gémissements de douleur et visages effondrés. C'est ce qui a été observé samedi vers 9h20, sur la route nationale 4, à la hauteur de Bel'Air-Talatamaty après qu'un fourgon, une Renault de très ancien modèle, a causé l'irréparable. Une femme de 34 ans et une fillette de 2 ans et demi sont mortes broyées par la camionnette. Le véhicule roulait depuis Andakana et se dirigeait vers le centre-ville. Son conducteur a perdu le contrôle. Il est monté sur le trottoir et a renversé des piétons, un cycliste et des marchands installés le long de la route.

Selon des bribes d'interrogatoire, le conducteur de 70 ans était fatigué et a somnolé derrière son volant. Du coup, au lieu de freiner, il a pressé la pédale d'accélérateur dès que la roue a frotté le trottoir. Il a foncé sur les personnes qui se trouvaient sur son passage. La Renault s'est immobilisée sur le bas-côté droit, avec une bicyclette encastrée sous elle. Parmi les victimes, la trentenaire habitant à Antohomadinika III G Hangar, et la pauvre enfant, demeurant à Faralaza, sont décédées sur le coup.

Écrasé

La petite innocente a perdu sa tête. La mort l'a happée sous les yeux de sa mère. Celle-ci, extrêmement émue, ne savait plus à quel saint se vouer avec sa voix tremblante. " Nous étions tous ici en train de se taquiner, ne pressentions pas la catastrophe, quand soudain, le véhicule effréné a écrasé sa fille. Nous sommes restés interloqués devant la vision insupportable ", témoigne Séraphin Razanajatovo, vendeur ambulant. Neuf blessés ont été dénombrés.

Trois d'entre eux ont été sérieusement touchés. Il s'agit de deux femmes de 46 et de 55 ans, et d'une fille de 12 ans. Les autres, dont trois enfants de 3, 5 et 13 ans, ont été légèrement choqués. Ils ont tous été évacués à l'hôpital d'Anosiala. Les dégâts relevés sur le véhicule ont été insignifiants. Par contre, la bicyclette a été complètement endommagée. Le septuagénaire a été placé en garde à vue et sa camionnette mise en fourrière dans les locaux de la commune de Talatamaty. L'enquête est en cours.