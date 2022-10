Madagascar: Palinodie

Ainsi Madagascar a voté contre la Russie, après avoir longtemps observé la neutralité. Cependant, le plus important n'est pas la palinodie, mais les éléments de ce revirement. Et je ne parle pas de droit international, mais de ressenti. À l'ONU, en Russie, à Madagascar. Peut-être que les autorités ont des éléments nouveaux que nous ignorons, mais auquel cas, il faudrait nous les faire connaître parce que c'est une décision qui engage la vie, ou la mort, de tous.

On n'est plus à une époque où des cousins se disputent parce qu'ils s'appellent Guillaume II d'Allemagne ou George V d'Angleterre, et qu'ils entraînent une centaine de millions à s'entretuer dans leur boucherie familiale. Si on avait demandé à leur grand-mère commune Victoria, peut-être qu'elle aurait eu le même bon sens primordial que partagent des milliards d'êtres humains, quelle que soit la race, qu'importe la religion : vivre simplement en paix.

Le Tsar Nicolas II de Russie (oncle et beau-frère du Roi d'Angleterre George V), le Kaiser Guillaume II d'Allemagne (petit-fils de la reine Victoria) et l'Empereur Charles 1er d'Autriche (neveu Hesse-Darmstadt de Guillaume II et George V), allaient s'affronter au coeur de cette absurde boucherie que fut la guerre de 1914-1918, saignant et dépeuplant l'Europe avant d'emporter les dynasties Romanov, Hohenzollern, Habsbourg.

Un Hohenzollern, Jean-Georges Électeur de Brandebourg, est l'ancêtre direct du roi des Hellènes, des souverains du Danemark, de Norvège, de Suède, de Yougoslavie, de Roumanie, de Bulgarie, des Pays-Bas, de Belgique, du Luxembourg, de France, de Monaco, d'Italie, de Portugal, d'Espagne, d'Autriche, d'Allemagne, de Grande-Bretagne et de Russie. Les liens familiaux s'enchevêtrent pour tisser véritablement les États-Unis d'une Europe des dynasties héréditaires.

L'Allemagne qui, par deux fois en l'espace d'une seule génération, avait causé tant de soucis à l'Europe, est doublement la terre des ancêtres du roi d'Angleterre. Et qu'importe qu'à cause de la guerre de 14-18, où l'Allemagne du cousin issu de germains Guillaume était l'ennemie, George anglicisa sa dynastie en Windsor.

La guerre de 14-18 est devenue européenne à cause de l'activation d'une succession d'alliances, et mondiale par l'entraînement des colonies d'outre-mer dans une guerre qui n'était certainement pas la leur. À Madagascar, notre grande affaire de l'époque, c'était l'arrestation des "Vy Vato Sakelika" la veille de Noël 1915.

Et dire que, pour écarter tout soupçon et prouver définitivement sa loyauté, le pasteur Ravelojaona se porta volontaire pour la guerre (à 37 ans) : il y perdit quatre ans (novembre 1916 à juillet 1920) quand d'autres pauvres bougres eurent moins de chance et y laissèrent leur vie.