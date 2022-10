Ile Maurice: Damning !

On peut facilement comprendre, en lisant le courageux rapport de la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnauth, pourquoi le gouvernement, notamment hier à travers l'Attorney General, tente de dévier l'attention. Au lieu de se focaliser sur le contenu alarmant du rapport de l'enquête judiciaire sur la mort de Soopramanien Kistnen, il y a deux ans de cela, le régime veut connaître l'origine de la fuite du document du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). Dès lors, il ne faut pas exclure une chasse aux sorcières surtout dans le sillage du départ imminent à la retraite du DPP.

Le rapport contient des paragraphes entiers qui dépeignent le dysfonctionnement de plusieurs de nos institutions, dont la police, quelques ministères et institutions parapubliques, des collectivités locales. Une vraie mafia en opération. Un système verrouillé qui a été mis à nu par la mort de Kistnen, les articles de presse et, enfin, le rapport de l'enquête judiciaire. Citons quelques extraits pour illustrer notre propos.

'C'est trop grave pour qu'on recherche un lanceur d'alerte alors que des criminels se promènent dans la nature, sous la protection d'un système mafieux, pourri jusqu'à la moelle....'

Par 5.2.6 : "Witness No 1 (NdlR : Police Medical Officer) who attended the scene of crime clearly stated that in her opinion this is a case of homicide and not suicide. She attributed the cause of death to strangulation causing pulmonary oedema."

Par 7.1.1 : "Witness No 1 was categorical in Court that she gave instructions for the body of the deceased to be transported to Victoria Hospital for autopsy."

Par 7.1.2 : "She could not explain why the body was sent to Dr Jeetoo Hospital despite her clear instructions (...) Witness No 2 is the cousin of Jonathan Ramasawmy. His mother and the latter's mother are actually sisters. The close family tie of Witness No 2 with Jonathan Ramasawmy and by alliance with Vinay Appanah when considered together with the testimony of Witness No 2 in court is blatantly suspicious and reeks of cover-up. In fact, the testimony of Witness No 2 was so fraught with inconsistencies and illogical (...)"

Par 7.2 : "I consider the conduct of the police in the present case to be abhorrent."

Pour que la police et le gouvernement agissent enfin dans l'intérêt de la justice, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire n'a pas d'autre choix que de s'unir. Les Mauriciens doivent réclamer des explications à leurs députés. Cela touche le cœur même de notre système de gouvernance, dans le cadre des dernières élections législatives dans la circonscription du Premier ministre. C'est trop grave pour qu'on recherche un lanceur d'alerte alors que des criminels se promènent dans la nature, sous la protection d'un système mafieux, pourri jusqu'à la moelle...

***

S'il n'y avait pas le Conseil privé du roi, il aurait fallu le créer. Après plusieurs longues années d'attente, la Cour suprême n'a pu donner satisfaction à ceux qui contestent la déclaration ethnique obligatoire pour se porter candidat aux élections générales, de même qu'à ceux qui remettent en question le principe fondamental de "free and fair elections". Au lieu de reconnaître la lenteur de notre système de justice, et de proposer des réformes afin de trancher ces litiges qui ont un impact conséquent sur le fonctionnement de notre démocratie, notre Attorney General prend une triste posture politicienne et traite de "kapon" ses adversaires politiques, alors que Maurice, contrairement au Malawi, par exemple, n'a toujours pas pu refermer le dossier, trois ans pratiquement après les dernières élections !