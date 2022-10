Algérie: Réconciliation interpalestinienne - La communauté internationale continue de saluer la signature de la "Déclaration d'Alger"

Alger — Les réactions d'organisations internationales et de pays saluant la "Déclaration d'Alger" sur la réconciliation interpalestinienne se poursuivaient dimanche, soulignant l'importance de ce pas dans la restauration de l'unité et la fin de la division entre Palestiniens.

Dans ce sens, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié la signature par les factions palestiniennes de la "Déclaration d'Alger" de "pas positif" vers la réconciliation inter-palestinienne.

"M. Antonio Guterres salue la signature, le 13 octobre, par 14 factions palestiniennes, de la Déclaration d'Alger, comme un pas positif vers la réconciliation intra-palestinienne. Il encourage toutes les factions à surmonter leurs divergences par le dialogue et les exhorte à respecter les engagements inclus dans la Déclaration, y compris la tenue des élections", selon un communiqué rendu public samedi par son porte-parole, Stéphane Dujarric.

Soulignant "l'importance de la réconciliation palestinienne pour un Etat palestinien politiquement stable, économiquement viable, souverain et indépendant", M. Guterres n'a pas manqué de remercier l'Algérie et son président pour les efforts déployés dans l'aboutissement de cette initiative.

"M. Guterres apprécie grandement les efforts déployés à cette fin par la République algérienne démocratique et populaire et, particulièrement, par le Président Abdelmadjid Tebboune", indique-t-on de même source.

De son côté, le président de la République sahraouie, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a salué la "Déclaration d'Alger" couronnant la Conférence d'unification des rangs palestiniens et le rôle central de l'Algérie en faveur de la réconciliation nationale palestinienne.

Dans une lettre adressée au président de la République, M. Ghali a salué une "rencontre historique" et "tous ceux qui ont contribué à ce noble effort couronné par la Déclaration d'Alger en faveur de l'unification des rangs palestiniens".

"Alors que nous félicitons nos frères palestiniens pour cette réalisation historique, il nous incombe d'abord de féliciter chaleureusement le peuple et le gouvernement de la grande Algérie, sous votre conduite éclairée, pour cette remarquable démarche, qui n'est pas étrangère à l'Algérie, dont nul n'ignore l'attachement à ses positions de principe en faveur de toutes les justes causes dans le monde", a écrit le président sahraoui.

Pour sa part, le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés jordanien, Ayman Al-Safadi, a salué les efforts de l'Algérie couronnés par la signature des factions palestiniennes de la "Déclaration d'Alger", la qualifiant "d'indispensable" pour servir la cause palestinienne et satisfaire les revendications légitimes du peuple palestinien.

Dans une déclaration à la presse au terme de ses discussions, samedi soir à Alger, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, dans le cadre de sa visite officielle, M. Al-Safadi s'est félicité de la "Déclaration d'Alger" pour la réconciliation palestinienne ayant sanctionné la Conférence d'unification des rangs palestiniens abritée par l'Algérie du 11 au 13 octobre.

"Nous apprécions hautement les efforts de nos frères en Algérie", a-t-il dit.

== "Exploit historique" ==

Dans le même contexte, le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) s'est félicité de la signature de la "Déclaration d'Alger", la qualifiant de "pas important et positif sur la voie de la fin de la division et la restauration de l'unité du peuple palestinien".

L'OCI a exprimé, aussi, "sa considération à la République algérienne qui a parrainé et accueilli ce dialogue", affirmant "soutenir tous les efforts concourant à la réalisation de l'unité nationale palestinienne dans le cadre de l'Organisation de libération de Palestine (OLP), seul représentant légitime du peuple palestinien".

A son tour, le président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, l'Italien Gennaro Migliore, a salué depuis Kigali (Rwanda), où a pris fin samedi la 145e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), la signature de la "Déclaration d'Alger", soulignant que cette initiative "est un pas de nature à jeter de nouvelles bases à même de permettre l'évolution de la situation en Palestine".

Remerciant l'Algérie et le Président Tebboune pour avoir conduit cette initiative, M. Migliore a indiqué aussi que la "Déclaration d'Alger" allait "aider à construire une réelle démocratie en Palestine".

Le président de l'UIP, Duarte Pacheco, a salué, lui aussi depuis Kigali, la signature de l'accord de réconciliation inter-palestinienne, le qualifiant "d'évènement très important".

A la même occasion, les représentants des Parlements arabes présents à Kigali ont salué le rôle de l'Algérie et les efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans l'unification des rangs palestiniens, qualifiant la signature de la "Déclaration d'Alger" d'"exploit historique".

La "Déclaration d'Alger", issue de la Conférence d'unification des rangs palestiniens signée par les factions palestiniennes, jeudi à Alger, se veut une affirmation de l'importance de l'unité nationale comme base de toute résistance à l'occupation, à même de réaliser les objectifs légitimes du peuple palestinien.

Elle intervient en consécration de l'initiative du Président Tebboune, et après consultation et coordination avec le Président palestinien et président du Comité exécutif de l'OLP, Mahmoud Abbas lors de sa visite à Alger du 5 au 7 décembre 2021.