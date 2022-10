Madagascar: Réflexion - Ravinala Airports, un exemple type de RSE

Ravinala Airports renforce son engagement en matière de Responsabilité sociétale des entreprises, RSE, une notion galvaudée. Sa participation à la récente septième édition du Salon de la RSE et des Initiatives pour le Développement durable a permis d'en savoir davantage.

La RSE fait partie des cinq axes stratégiques de Ravinala Airports afin d'atteindre sa vision de devenir un opérateur aéroportuaire de référence dans l'Océan Indien. L'objectif de Ravinala Airports en matière de RSE est de développer et d'exploiter durablement les aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be.

Selon le Directeur général de Ravinala Airports, Julien Coffinier : "Pour devenir une référence, nous avons intégré la RSE dans notre stratégie et dans les objectifs individuels de nos collaborateurs. Le changement que l'on souhaite apporter en matière de RSE commence en interne, auprès de nos collaborateurs, pour que chacun puisse adopter les bons réflexes RSE au quotidien. Nos actions en matière de RSE s'étendent également auprès de la communauté aéroportuaire et de celles environnant les aéroports d'Antananarivo et de Nosy Be".

Le Salon de la RSE a aussi permis à Ravinala Airports de rappeler son engagement à l'initiative UNGC (United Nations Global Compact), et de présenter la charte RSE de l'entreprise qui repose sur 4 piliers :

Les pratiques responsables, à travers l'intégration de la lutte contre la corruption au sein des aéroports, le développement des partenariats pour sensibiliser à la lutte contre les activités illégales (notamment la traite des êtres humains et le tourisme sexuel), et, la mise en place d'un environnement de confiance à l'écoute des réclamations. La gouvernance humaine, à travers la priorisation du bien-être au travail ; la favorisation de la montée en compétence de ses collaborateurs grâce à des formations et par le mentorat ; son engagement contre les discriminations en mettant en œuvre au quotidien sa politique en matière de diversité, d'égalité femme-homme, et de lutte contre le travail des enfants.