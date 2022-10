Ile Maurice: Flacq - Deux personnes prises en contravention pour pollution sonore

Samedi le 15 octobre, la police de Flacq a effectué une opération spéciale sur la protection de l'environnement, le contrôle du bruit version 2022, appelée Snap Operation. Elle a pris en contravention un homme de 44 ans, habitant l'avenue François Mitterrand, pour avoir commis, vers 11 heures, le délit de "make or cause noise to be made which constitutes a nuisance from building or premises".

De plus, à 20 heures, suite à des plaintes récurrentes de nuisance sonore de la part des habitants voisins du centre commercial de Boulet Rouge, des policiers du poste de Flacq, sous la responsabilité d'un sergent assisté du personnel de la Division Supporting Unit et de l'Emergency Response Service, se sont rendus à Retail Park.

Ils ont rencontré une responsable marketing qui avait organisé une activité musicale dans le commerce. La musique était trop forte, diffusée par des haut-parleurs et des amplificateurs produisant une pollution sonore sur la place publique où une foule était rassemblée. Elle a reçu une amende. Elle n'avait pas l'autorisation du commissaire de police ni celle du conseil de district pour cette activité avec la musique amplifiée.