Afrique: Événement - Madagascar au Salon international de l'agroalimentaire

Grâce à l'appui effectif de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo, CCIA, des petites et moyennes entreprises, PME, sont présentes au Salon international de l'agroalimentaire de Paris, SIAL Mission d'accompagnement ; des PME exportatrices malgaches participant au Salon International de l'Agroalimentaire (SIAL) Paris édition 2022

La Chambre de Commerce et Industrie d'Antananarivo, CCIA, en collaboration avec le Bureau de promotion du commerce au Canada ,TFO Canada, et au titre de ses activités d'appui et d'accompagnement aux Entreprises, organise une mission économique au SIAL Paris 2022 qui se tient actuellement au profit d'une délégation de PME exportatrices malgaches.

Le SIAL de Paris est le plus grand salon du secteur agroalimentaire au monde et présente une opportunité stratégique pour les PME afin d'accéder au marché international. Cette mission vise à aider les PME à développer des liens commerciaux avec des acheteurs PME internationaux potentiels et à optimiser leur accès au marché agroalimentaire international.

Pour cette première journée de la mission, les PME ont été accompagnées par la CCIA, le TFO Canada et des experts locaux, pour une familiarisation au marché français via des visites facilitées auprès des détaillants, répartiteurs et grossistes de produits alimentaires. Parmi les sites visités, figure le Marché d'intérêt national de RUNGIS, d'une superficie de 234ha, situé aux portes de Paris et qui est un véritable écosystème au service de l'alimentation des Français, de la logistique urbaine du frais, de la valorisation des terroirs et du patrimoine gastronomique.

Les PME malgaches ont également eu l'occasion de s'aligner aux objectifs de BIOCOOP, entité rassemblant plus de 700 magasins bio développant l'agriculture biologique dans un esprit d'équipe et de coopération. En effet, les magasins membres de cette entité proposent 370 références de produits auxquels nos PME ont pu s'identifier par rapport à leurs produits, notamment les fruits et légumes transformés, les épices, le miel et les grains,... La CCIA poursuivra son appui aux PME malgaches participantes durant le SIAL qui durera cinq jours.