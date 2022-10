Madagascar: Billard / Mondial - Parcours impressionnant des Malgaches à Albi

Essai concluant. Les joueurs malgaches ont surpris plus d'un aux championnats du monde de billard "Blackball". Le mondial s'est déroulé dans le Parc d'expositions de la ville d'Albi en France du 8 au 15 octobre, et a réuni plus de cinq cents joueurs issus de dix-huit pays. À sa toute première participation en compétition internationale, le meilleur joueur national, Daniela Raharinavalona alias Danny, a pu atteindre la phase finale.

Après un parcours impressionnant, Danny s'est plié ce vendredi soir, devant le Français multiple champion d'Europe, Christophe Lambert, en quart de finale sur le score de 2 à 7. En huitièmes de finale, il a surpris l'Écossais Scott Gillepsie, champion du monde en titre, sur le score de 7 à 4. Au premier tour, le joueur le plus titré de la Grande ile a écarté, de justesse, le Mongol Bazar sur le score de 7 à 6. Il a, par la suite, écarté le Gallois Hooper sur le score également de 7 à 6. Un autre joueur dans la catégorie U23 ans, Loïc Maminiaina Tata Faniry, a également échoué en quarts de finale de l'épreuve individuelle.

Il a perdu face à l'Écossais Reece Egan par 0 à 5 après sa victoire contre le Catalan Valérie Ribas sur un beau score de 5 à 1. Deux autres joueurs, Rado et Serge, se font éliminer en seizièmes de finale. Le titre a été ravi par le Français Yannick Beaufils chez les séniors et l'Anglais Kyle Cope chez les U23. Stéphanie Diallo Malalatiana a été éliminée en deuxième tour, meilleure performance en individuel chez les dames. En épreuves de double, le duo Danny-Nokoloina ainsi que le pair David-Rado ont été battu en huitièmes de finale. Et en épreuves par équipe, Madagascar n'a pas sorti de la phase de poule et a été classé neuvième sur les dix-huit pays en lice.