Algérie: L'Algérie et l'OPEP confiants quant aux retombées positives de l'accord de Vienne

Alger — Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, et le secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al Ghais, se sont dit, dimanche à Alger, "pleinement confiants" quant aux retombées positives du nouvel accord de baisse de l'OPEP+ adopté le 5 octobre en cours à Vienne.

"Face aux incertitudes qui pèsent sur le marché pétrolier international depuis plusieurs semaines, M. Arkab et M. Al Ghais se sont dit pleinement confiants quant aux retombées positives de l'accord du 5 octobre 2022 adopté à Vienne, visant à réduire la production globale de 2 millions de barils par jour à compter du 1 novembre 2022, de l'OPEP et ses partenaires non-OPEP au sein de la Déclaration de Coopération", a indiqué le ministère dans un communiqué, suite à une réunion de travail et de consultation entre M. Arkab et M. Al Ghais.

Abordant la situation du marché pétrolier, messieurs Arkab et Al Ghais ont partagé des points de vue similaires sur la situation actuelle du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court et moyen termes, selon la même source.

Rôle constant et crucial de l'Algérie dans la conciliation des points de vue

Le ministre de l'Energie et des Mines et le secrétaire général de l'OPEP ont également évoqué les défis majeurs auxquels l'industrie pétrolière mondiale fait face, ainsi que les moyens de les surmonter par un renforcement de la coordination et du rôle stabilisateur du marché pétrolier par l'OPEP et ses partenaires au sein de l'OPEP+.

"A cet effet, M. Al Ghais a rendu un hommage appuyé au rôle constant et crucial de l'Algérie dans la conciliation des points de vue et la conclusion des accords majeurs de l'OPEP", rapporte la même source.

Par ailleurs, M. Arkab a donné, au cours de cette réunion, un aperçu sur la nouvelle loi sur les hydrocarbures, essentiellement les mesures incitatives accordées par cette loi à travers la mise en place d'un système fiscal très attractif et l'introduction de nouvelles formes contractuelles simplifiées en s'alignant sur les pratiques internationales en la matière.

Il a indiqué que dans le cadre de cette nouvelle loi, trois contrats ont été signés entre Sonatrach et les partenaires étrangers pour un montant d'investissement de plus de 6 milliards de dollars.

A noter que cette réunion de travail et de consultation s'est tenue en présence du PDG de Sonatrach et de responsables du secteur de l'Energie et des Mines ainsi que de d'une délégation de responsables de l'OPEP.

Pour rappel, le secrétaire général de l'OPEP et sa délégation effectuent une visite de travail en Algérie du 15 au 17 octobre 2022 à l'invitation du ministre de l'Energie et des mines.