Madagascar: Coupe de la CAF - Fin de parcours pour Elgeco Plus

Double défaite. Elgeco Plus rate la deuxième marche. Le club malgache s'est incliné encore une fois devant le club sud-africain Marumo Gallants FC sur le score de 0 à 1 lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf). Le match s'est tenu ce samedi, au Stade Peter Mokaba Polokwane en Afrique du Sud. À domicile, le dimanche 9 octobre, le club vainqueur de la Coupe de Madagascar s'est déjà plié sur le score large de 1 but à 3 au match aller.

L'équipe hôte a imposé ses lois dès l'entame de la rencontre. Dans un cafouillage dans la surface, le club du By-pass a, quant à lui, subi durant la première période, le Marumo Gallants Fc. Celui-ci a marqué son unique but de la victoire à la 32e minute, inscrit par son défenseur central et capitaine, Nonyane Lehlohonolo. Elgeco Plus a, par la suite, relancé son rouleau compresseur et a marqué un but, un centrage sur le côté droit de l'attaquant Ernesto Ranaivoson dit "Nest", assuré par le capitaine Zola Raveloarison à la finition, mais sifflé tardivement en position d'hors-jeu par l'arbitre (41e). Le score est resté inchangé à la pause et jusqu'à la fin du match. Fragilisé, le club porte-fanion de la Grande ile en interclubs africain, n'arrive plus à trouver le but de l'égalisation en deuxième période.

"Prévisible, les joueurs ont donné leur maximum à l'extérieur comme nous l'avons déjà annoncé après le match aller. Le but que nous avons marqué puis sifflé par l'arbitre est critiquable", souligne le coach de l'Elgeco Plus, Jimmy Randafison. Elgeco Plus s'enfonce ainsi dans une série de défaites et plie bagage pour la troisième fois au terme du deuxième tour en quatre participations à cette compétition africaine.