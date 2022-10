Afrique: Beach soccer / CAN 2022 - La qualification au Mondial dans le viseur

Les Barea sont fins prêts pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, qui se jouera à partir du 21 octobre au Mozambique. La délégation a quitté le pays hier.

En quête d'un deuxième titre continental après l'exploit de 2015. Confiante, la délégation malgache a quitté le pays ce dimanche, pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. La joute continentale se déroulera du 21 au 28 octobre à Vilankulo à Maputo, au Mozambique. Les Barea débarqueront en terre mozambicaine ce lundi. Huit équipes nationales réparties en deux poules de quatre sont en lice. Madagascar évoluera dans le groupe du pays le plus titré, le Sénégal, vainqueur des trois dernières éditions en 2016, 2018 et 2021 ; de l'Égypte, double médaillée de bronze en 2016 et 2018 ; et l'Ouganda, demi-finaliste de la précédente édition.

Les Barea débuteront contre les Pharaons égyptiens, le 22 octobre à 16 h30, heure malgache. La sélection malgache jouera par la suite contre les Cranes ougandais, le 23 octobre, avant d'affronter les Lions de la Téranga, le 24 octobre. " L'objectif principal est de se qualifier pour la Coupe du monde. C'est-à-dire d'atteindre la finale. C'est le défi que nous lançons ", révèle le sélectionneur, Solofo Tsiavahana Ramarolahy. "Cela fait deux mois que nous connaissons nos adversaires, mais l'entame de la préparation officielle a été un peu en retard. Heureusement, la plupart des présélectionnés ont pu suivre un pré-regroupement à Toamasina, avant le dernier à Mahajanga. En fait, les joueurs sont fin prêts pour affronter ces trois pays dans notre poule ", rassure l'entraîneur national.

La rapidité comme atout

Le capitaine Ymelda Razafimandimby rassure, pour sa part : " Nous sommes prêts à rééditer l'exploit de 2015 et remporter la coupe. Nous avons renforcé la cohésion durant les six semaines de préparation. " L'équipe a visionné ces derniers jours les vidéos de matchs de l'Égypte et du Sénégal. " Ils sont supérieurs en terme de gabarit, mais je pense que nous sommes à leur hauteur tactiquement et techniquement, et nous allons exploiter la rapidité de nos éléments", poursuit le technicien. Faute de vol, " nous sommes obligés de partir dimanche (ndlr : hier) et arriverons à Maputo après un long voyage d'un jour après les escales à Addis-Abeba en Éthiopie et à Johannesburg en Afrique du Sud ", a souligné Alexandre Lay Mein, président de la commission beach soccer et chef de la délégation.

Telma partenaire de la fédération a profité de la conférence de presse de ce samedi, pour remettre la prime de qualification des Barea à la CAN, d'une valeur de 15 millions d'ariary. Les frais de déplacement de toutes les équipes participantes sont pris en charge par la Confédération africaine de football. Les Barea auront encore cinq jours de préparation sur place. " Ce sera l'occasion pour fignoler le schéma tactique ", a conclu le coach Solofo Tsiavahana Ramarolahy. Les deux équipes les mieux classées à l'issue de la phase de groupe se qualifieront en demi-finales.

Les 12 Barea

Gardiens de but: Rolland Honoré Rakotomalala Jacques Raharison

Défenseurs : Domoina Fabrice Mamy Eric José Orlando Rakotomalala Marcel Richard

Milieux : Ymelda Razafimandimby Francegal Tokindrainy Alexandre Fofo Amé Rafidison "Pako"

Attaquants : Régis Enidiel Flavien Razafimahatratra Joël Jinidy Coach : Solofo Ramarolahy