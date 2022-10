Gabon: 12 Caractéristiques pour comprendre "Pourquoi penser entrepreneuriat avant la fin des études ?"

Fidèle à sa trilogie, (Formation - Diplôme - Emploi), notamment sur l'axe emploi, l'Institut Privé ITER a organisé le vendredi 14 octobre dernier, un atelier don le thème était : 12 Caractéristiques pour comprendre Pourquoi penser entrepreneuriat avant la fin des études, animé par Emmanuel OBAKAMBA OMBANA Consultant certifié de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), Expert Junior agréé en entrepreneuriat des jeunes FAO/SFC-ANPI Ambassadeur des ODD.

Les marchés du travail évoluent constamment. Ces changements qui ont d'importantes conséquences pour les travailleurs et les étudiants en particulier en tant que futurs employés et collaborateurs, méritent qu'une attention particulière, un peu plus poussée leur soit accordée aussi bien par les politiques, les promoteurs des structures d'enseignement, les parents, que les étudiants eux-mêmes et de surcroit, dans ce contexte de crises.

Et c'est en prélude de sa Rentrée Scolaire 2022-2023 que l'Institut Privé ITER, soucieux du devenir de ses étudiants et résolument engagé sur la Trilogie : Formation - Diplôme - Emploi plus tôt que du Tandem : Formation - Diplôme qui a toujours prévalu depuis des années, organise depuis déjà deux (02) ans, une série de formation en entrepreneuriat pour toutes ses filières, dans le but de mieux faciliter l'insertion professionnelle, leurs étudiants.

Au cours de cet atelier, l'Expert en entrepreneuriat a axé son exposé sur 12 Caractéristiques essentielles pour comprendre Pourquoi penser entrepreneuriat avant la fin des études. Ce rendez-vous du donner et du recevoir s'est articulé du rappel des causes du chômage chez les jeunes, de la situation socio-économique en passant par une vue un peu plus complexe du contexte, et a abouti aux conclusions perspectives.

Que retenir essentiellement de ces 12 Caractéristiques :

- Selon "le Magazine Américain Forget", au cours des 10 et 15 prochaines années, 47% d'emplois vont être probablement remplacés par la technologie, soit 80.000.000 des emplois ;

- 52% des TPE et Startup créées seront gérées et basées à domicile ;

- 75% des Entreprises créées seront non patronales (comme individuelles) ;

- Près de 87% des milliardaires d'aujourd'hui sont des autodidactes ;

- Les jeunes de 25 à 35 ans vont occuper entre 12 et 15 emplois,

- On observera une montée en puissance des CDD et une rareté des CDI ;

- Un travailleur moyen occupera en moyenne 10 emplois avant l'âge de 40 ans et ce nombre est susceptible d'augmenter ;

- Chute du prix du baril de l'or noir. Conséquence pour le Gabon : Gel des recrutements à la fonction publique. Une décision qui va augmenter le taux de chômage dans notre pays déjà établi à 30% lorsque cette mesure avait été prise en 2016. Le secteur privé, frappé par cette crise économique, a été contraint de licencier certains employés et parfois à mettre la clé sous le paillasson.

- Selon l'Organisation Internationale du Travail (OIT), le nombre de chômeurs dans le monde devrait croître l'année 2021, avec le taux le plus élevé. Des projections aussi inquiétantes sont faites pour l'année 2022. Plusieurs politiques doivent alors être envisagées pour remédier à cette situation. Les plus pertinentes devraient ramener nos grandes écoles de commerce, d'ingénieries et Universités au cœur des mécanismes de création d'emplois. Ainsi, le tandem Formation-Diplôme qui a prévalu depuis de décennies, se verrait laisser la place à la trilogie Formation-Diplôme-Emploi.

- Selon la Banque Mondiale le Gabon fait face au défi du chômage. Alors que le Gabon a enregistré une croissance économique globalement positive au cours des quarante dernières années, en moyenne 4,5% par an, le chômage touche plus d'une personne active sur cinq et est en progression. Il atteint environ les 35% lorsque l'on tient compte des chômeurs découragés. Ce niveau de chômage observé est environ 10 fois plus élevé qu'au Cameroun et quatre fois supérieur à la moyenne des pays à revenu intermédiaire.

- Le chômage au Gabon frappe principalement les jeunes et n'épargne pas les diplômés. Le taux de chômage atteint 35,7% chez les jeunes de 15 à 24 ans quel que soit le milieu de résidence (ville ou campagne) et 26% chez les actifs de 25 à 34 ans. Un taux de chômage aussi important (plus d'un jeune sur trois) est une source potentielle de troubles sociaux, et révèle l'urgence d'explorer les possibilités de mise en œuvre d'une croissance plus inclusive que par le passé.

Par ailleurs, les actifs ayant un niveau secondaire 1er cycle général et technique, avec des taux de chômage respectifs de +27% et +24%, sont les plus touchés par le chômage. Parmi ceux ayant un niveau secondaire 2ème cycle, les diplômés des filières techniques (+10% de chômage), en sont toutefois moins victimes que ceux ayant reçu une formation générale (+20% de chômage). Une telle proportion de chômeurs diplômés, même en période de croissance positive, appelle à s'interroger sur l'efficacité du système éducatif national.

- Selon les ressentes analyses de la Junior Entreprise Conseil issues de son dernier sondage sur l'insertion professionnelle, plus de 35.000 personnes seraient à la recherche d'un emploi.

Toutefois, il est à noter tout de même que plusieurs mécanismes et dispositifs ont été mis en place pour juguler le chômage. Mais des nombreux efforts restent encore à faire.

En sommes, que montrent toutes ces 12 statistiques ? Que peu importe votre statut actuel d'aujourd'hui, que vous soyez étudiant, professionnel en début, milieu et fin de carrière, que vous ayez de l'ambition pour gérer ou de créer une grande et petite entreprise, que l'autonomisation des tâches et les licenciements vous y obligent, l'entrepreneuriat a plus de chance que jamais de faire partie de votre avenir, d'où la nécessité et l'urgence pour les étudiants singulièrement de commencer à penser entrepreneuriat avant la fin des études.