Ile Maurice: Diplomatie - Keara Shaw, la nouvelle chargée d'affaires de l'Australie, est arrivée

Elle remplace l'ancienne ambassadrice Kate O'Shaughnessy, qui est rentrée dans son pays pour des raisons familiales. Keara Shaw a reçu des membres du gouvernement à sa résidence de Floréal, le 12 octobre. Dans son discours très éloquent, la chargée d'affaires a rappelé que tout comme Maurice, l'Australie est un pays d'immigrés avec actuellement la moitié de sa population ayant un parent né à l'étranger et un quart né dans un autre État.

Parmi ceux-ci, 30 000 sont d'origine mauricienne et contribuent activement à l'avancement de leur nouvelle patrie, y compris dans le domaine politique, comme Jérôme Laxale qui siège au Parlement australien ou encore Ralph Babet, sénateur dans l'État de Victoria. 2 000 Mauriciens étudient en Australie et d'autres à la seule université australienne basée en Afrique, Curtin University de Maurice.

Keara Shaw a parlé également de la vulnérabilité de nos deux pays face au changement climatique et du projet Infrastructure for Resilient Island States mis sur pied dans le sillage de la COP26 par son pays avec, comme partenaires, notamment Maurice, l'Inde, le Royaume-Uni, la Jamaïque et Fiji. Il était aussi question dans son discours de l'aide apportée par l'Australie à notre pays pour le développement de l'économie bleue, comme le projet d'aquaculture de concombres de mer avec la participation de l'Université Sunshine Coast.

La sécurité dans l'océan Indien et le commerce entre l'Australie et Maurice étaient bien entendu à l'agenda. Toutefois, Keara Shaw n'a pas élaboré, bien qu'il soit connu que Maurice dépend beaucoup du blé, du vin et de la viande importés de l'Australie. D'ailleurs, lors du dîner, le vin australien était à l'honneur de même que des saucisses de mouton du pays des kangourous. Pas de viande de kangourou servie, par contre.