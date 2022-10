Ile Maurice: Séquestration présumée à Grand-Baie |La victime - "Il m'a coupé les cheveux, j'ai vu la mort en face"

Un mécanicien de Grand-Baie âgé de 58 ans a été arrêté par la police samedi aux petites heures pour avoir séquestré une habitante de Mont-Choisy. La victime a pu prendre son portable pour passer un appel en urgence au 999.

Un sergent affecté au poste de police de Grand-Baie a rapporté le cas car c'est lui qui a reçu la requête. Il a pris la déposition de la victime à l'hôpital SSRN. C'est là également que l'express l'a rencontrée.

Cette résidente de Mont-Choisy a rapporté que le 14 octobre, à 17 h 45, elle se trouvait à Sunlight Boutique, School Lane, Grand-Baie, près du poste de police. "Je me suis rendue à la boutique car je cherchais un ami d'une soixantaine d'années mais il n'était pas sur place. On m'a demandé de l'attendre, je suis restée prendre une bière et griller une cigarette le temps qu'il arrive. Le suspect est venu. Il m'a dit que mon ami ne viendrait pas. Il a voulu boire une bière, j'ai dû régler la note car il n'avait pas assez d'argent sur lui."

Ils se connaissent depuis trois mois, alors qu'elle est revenue s'installer à Maurice il y a cinq mois. Naïvement, dit-elle, elle s'est rendue chez le suspect. Ils ont consommé de la bière dans la cuisine après avoir mangé quelques snacks. Puis, elle a vu l'homme verrouiller la porte avec un cadenas "Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit 'to pou mor zordi'. Surprise, je lui ai demandé s'il plaisantait. Il m'a rétorqué 'mo pou fini twa'."

Il l'aurait insultée. Elle lui a dit qu'elle voulait rentrer chez elle, ce qu'il aurait refusé en déclarant : "To pa pou al lakaz, to pou mor zordi, mo pou koup twa, mo pou fini fer tou saki bizin apré to pou disparet."D'ajouter : "Après, il a pris une paire de ciseaux pour couper mes cheveux. C'est à ce moment que j'ai cru qu'il allait en finir avec moi. J'ai vu la mort en face."

Ensuite, il lui aurait attaché les mains avec un serre-câble et un morceau de tissu. Le suspect lui aurait également attaché les pieds avec des vêtements "J'ai commencé à avoir des coups sur le visage, les mains, sur les côtes, d'ailleurs j'ai une côte brisée. Je le suppliais en lui demandant me laisser partir mais il ne m'écoutait pas."

Il l'aurait traînée dans sa chambre où il lui aurait lancé : "Si to pa pou dormi avek mwa, to pou mor zordi." "Je lui ai dit que j'accéderai à sa demande." Elle lui a demandé de la détacher d'abord pour qu'elle puisse prendre un bain, ce qu'il a fait. Ensuite, il est allé au lit se reposer. Elle a saisi cette opportunité, elle a pris son téléphone portable en charge sur une table et a contacté la police au 999.

Après dix minutes, la police de Grand-Baie est venue. À sa demande, le suspect a ouvert la porte. La victime est sortie en courant. Elle était blessée et saignait. Elle a été transportée à l'hôpital, où, après traitement, elle est admise. Son état de santé est stable. L'homme a été arrêté pour enquête. Trois charge sont retenues contre lui : attempt upon chastity, assault with premeditation et sequestration.Il n'a pas encore été interrogé.

La police a constaté que le lieu du présumé enlèvement n'est pas couvert par les caméras Safe City. La cour de l'accusé n'est pas équipée de vidéosurveillance et elle est fermée par une porte en métal.

Les pièces à conviction comme T-shirt, pantalon et sous-vêtements du suspect ont été sécurisés. La femme a été examinée par le Dr Ananda Sunnassee.