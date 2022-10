Maroc: La Cité des Métiers et des Compétences Souss-Massa accueille sa première promotion

Agadir — La Cité des Métiers et des Compétences (CMC) Souss-Massa dont la pose de la première pierre a été effectuée par SM le Roi Mohammed VI, le 07 février 2020, a accueilli sa première promotion le 04 octobre 2022, avec plus de 1600 stagiaires.

Située dans la commune de Drarga à Agadir, la CMC Souss-Massa offre une capacité d'accueil globale de 3000 places pédagogiques, auxquelles s'ajouteront 420 places offertes par l'Institut Spécialisé en agro-industrie, en tant qu'antenne à la CMC, qui est en cours de construction en partenariat avec la région Souss-Massa, indique un communiqué de l'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

Conçue dans un esprit innovant, la CMC est organisée autour d'infrastructures modernes favorisant une formation immersive et une expérience d'apprentissage unique, regroupant des pôles métiers, des structures communes et des espaces de vie ouverts à l'ensemble des apprenants.

Cet établissement nouvelle génération propose une offre de formation innovante au sein de 11 pôles métiers, en phase avec les besoins en compétences de l'écosystème régional et dotés de 6 plate formes d'application intégrées permettant des mises en situation proches à la réalité de l'entreprise.

Il s'agit du Pôle Industrie incluant une usine pédagogique, Pôle Tourisme & Hôtellerie, avec un hôtel et restaurant pédagogiques, Pôle Gestion & Commerce disposant d'une entreprise virtuelle, Pôle Agriculture, avec une ferme pédagogique de 2 hectares, Pôle Santé doté d'une unité pédagogique de soins, Pôle BTP comprenant une maison intelligente, Pôle Arts & Industries graphiques, Pôle Digital & Intelligence Artificielle, Pôle Artisanat, Pôle Pêche et Pôle Agro-industrie (antenne).

La CMC Souss-Massa dispose d'une offre de formation diversifiée de 81 filières dont 60% nouvellement créées. Les apprenants bénéficieront ainsi d'une large palette de formations diplômantes et qualifiantes, couvrant les 11 secteurs précités et répondant à la demande du marché de l'emploi.

Il est à noter que la définition de la carte de formation de la CMC Souss-Massa, à l'instar des 11 autres Cités du Programme, a fait l'objet d'une large concertation avec la tenue de 78 ateliers d'échange et de réflexion et la contribution de 1200 participants dont des représentants des départements ministériels, de la CGEM, des Fédérations et des Associations Professionnelles.

La restitution régionale tenue ensuite le 06 août 2019 avec les acteurs régionaux a permis d'élaborer une carte co-construite adaptée aux spécificités du territoire.

En plus de l'offre de formation actualisée, les stagiaires de la CMC bénéficieront d'un modèle pédagogique performant et libérateur d'énergies, caractérisé par le Learning by doing, la pédagogie active, l'inclusion du Digital à travers l'apprentissage numérique et les logiciels de simulation, ainsi que le renforcement des soft skills(compétences numériques, linguistiques et entrepreneuriales), qui représentent jusqu'à 30% du programme.

Par ailleurs, et en vue d'initier les apprenants à la collaboration, au partage d'idées et à la créativité, la CMC dispose d'une chaîne d'innovation (Coworking, Fablab, Incubateur et Digital Factory), d'un centre de langues et Soft Skills ainsi que d'une médiathèque. La CMC dispose également d'un centre d'orientation professionnelle qui assure l'accompagnement des jeunes depuis la formation jusqu'à la fin de leurs parcours et l'appui à leur intégration dans le monde professionnel.

Au-delà des infrastructures pédagogiques, la CMC abrite également une maison de stagiaires avec une capacité d'hébergement et de restauration de 400 lits et couverts, une cafétéria, des terrains de sport et plusieurs espaces de rencontre.

Aujourd'hui, la CMC est opérationnelle grâce à une équipe de 178 collaborateurs dont 139 formateurs, tous qualifiés et engagés pour l'accompagnement des talents de demain en mettant à profit leur expertise et en recourant à de nouvelles méthodes pédagogiques plaçant l'apprenant au cœur du processus d'apprentissage.

Il est à rappeler que la CMC Souss-Massa s'inscrit dans le cadre du programme des 12 Cités des Métiers et des Compétences à travers le Royaume, projet 2 de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, présentée devant SM le Roi en avril 2019. L'objectif étant de favoriser l'employabilité des jeunes, la création de valeur au niveau des territoires et la compétitivité des entreprises.

Cette rentrée sera marquée également par le démarrage prochain de la formation dans les Cités des Métiers et des Compétences des régions de l'Oriental fin octobre et de Laâyoune-Sakia El Hamra début novembre.

Par ailleurs, les CMC de Rabat-Salé-Kénitra, de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Béni Mellal-Khénifra seront prêtes à accueillir les stagiaires début 2023. Les travaux de construction se poursuivent pour les CMC de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Fès-Meknès, Drâa-Tafilalet, Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Eddahab.