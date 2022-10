Nigeria: Belgique - Genk - Paul Onuachu est de retour : " Je suis presque à 100 % "

Genk a pris la tête de la Pro League ce samedi grâce à un but de Paul Onuachu. L'attaquant nigérian a marqué son 4e but en 3 matchs.

" L'entraîneur a dit à la mi-temps que nous devions nous battre. Même si ce n'était que pour 1 point. À la fin, c'est devenu 3. C'est une victoire dont nous pouvons être fiers. Nous avons fait preuve de caractère ", a déclaré Onuachu à Het Laatste Nieuws après la victoire. " Je remarque moi-même que je me remets progressivement sur les rails et que je suis presque à 100 %. Je veux juste jouer, m'amuser et répondre à la demande du coach. J'apprécie sa confiance. "

Onuachu a tenu à mettre les choses au clair concernant les critiques et les rumeurs concernant son début de saison passé sur le banc. " En tant que footballeur, vous devez pouvoir vivre avec des gens qui parlent de vous. Je m'en fiche. N'écoutez pas vraiment les médias. C'est simple : j'ai été blessé au début et j'ai dû me remettre en forme. "