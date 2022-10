Gabon: Octobre rose - Les femmes du ministère de le Décentralisation en activité sportive

Les femmes du ministère de la Décentralisation de la Cohésion et du Développement des Territoires ont participé ce samedi 15 octobre 2022, à la Caravane Sportive Itinérante organisée par le ministère de la Santé aux plateaux sportifs Léon Augé sis à Owendo. Cette activité sportive s'est déroulée sur instructions du ministre Michel Menga M'Essone et sous la supervision de son Conseiller technique, Karine Cécilia Arissani, épouse Ondong Ntoutoume.

Le plateau sportif Léon Augé, sis à Owendo, a reçu les femmes du ministère de la Décentralisation de la Cohésion et du Développement des Territoires pour manifester sportivement Octobre Rose."Santé sport et alimentation", c'est le thème choisi pour cette neuvième édition. Cette thématique cadre bien avec cette journée sportive où les femmes, vêtues de rose, ont esquissé quelques gestes pour montrer leur attachement pour la lutte contre les cancers. Un médecin spécialiste ayant participé à cette séance, a conseillé aux unes et aux autres de s'adonner aux activités sportives et de veiller à leurs alimentations quotidiennes. " Les habitudes culinaires peuvent être sources de médicaments, du moins, lorsque nous respectons au quotidien, notre hygiène de vie" .

Ayant activement participé à cet exercice sportif, Karine Cécilia Arissani, épouse Ondong Ntoutoume, Conseiller technique du ministre Michel Menga, a expliqué que :"Toutes ces activités organisées servent à sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur les risques qui peuvent entrainer le cancer chez les femmes. Raison pour laquelle, les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba et son épouse, Sylvia Bongo Ondimba ont retenu le sport et l'alimentation. En effet, il faut une alimentation saine et équilibrée pour éviter les cancers".

Les sensibilisations sur les cancers féminins se poursuivent. Les femmes sont invitées à se faire dépister gratuitement dans les centres de santé indiqués.

Les spécialistes ou professionnels de la Santé recommandent fortement la pratique des activités. La nutrition sportive joue un rôle plus que primordial dans la pratique sportive telle que la musculation. Une bonne alimentation permet d'apporter toute l'énergie nécessaire à l'organisme et aux muscles pour qu'ils puissent se développer de la meilleure façon.

Il faut noter que ces différentes séances sportives ont vu l'adhésion de plusieurs femmes qui oeuvrent à combattre les cancers et à interpeller les autres à se faire dépister massivement.