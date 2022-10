Burkina Faso: Année scolaire 2022-2023 à l'Est - Une rentrée incertaine pour 100 000 élèves

La rentrée des classes a été effective depuis le 3 octobre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Mais jusque-là certains élèves de la région de l'Est ne savent pas à quel saint se vouer.

Près de deux semaines après la reprise des cours, plusieurs salles de classe dans cette région sont restées fermées. A cet effet, ce sont 100 000 élèves qui n'iront pas à l'école pour cette année scolaire. Conscient de la situation, le cercle de reflexion pour la cause de la région de l'Est a initié une conférence de presse, le mercredi 12 octobre 2022 à Ouagadougou. Objectif : Lancer un cri du cœur à l'endroit des nouvelles autorités.

Les fils et filles de la région de l'Est sont inquiets. Ils ont peur pour l'avenir de leurs enfants. En effet, cela fait 7 ans que l'éducation à l'Est est ruinée par l'insécurité. Et aujourd'hui encore, environ deux semaines après la rentrée des classes, sur les 27 communes que compte la région, seulement 8 ont ouvert les classes et là aussi, seulement dans les chefs-lieux des communes. " Aujourd'hui, seuls certains chefs-lieux des provinces comme Fada et Bogandé dans une moindre mesure ont l'assurance à ce jour de pouvoir ouvrir les salles de classe ", a soutenu Pascal Lankoandé, rapporteur du comité.

Conscients et prenant acte de cette situation, des ressortissants de la région ont mis en place le " comité engagé de réflexion pour la cause de l'Est ". Ce comité a pour mission de réfléchir et proposer des pistes de solutions qui permettront de soulager la souffrance des populations. " Ce comité que nous représentons aujourd'hui est fortement attristé tout comme les fils et filles de la région par la situation et souhaite donner de la voix ", a ajouté M. Lankoandé.

A en croire les conférenciers du jour, ce sont environ 100 000 enfants en âge d'aller à l'école qui risquent de rester à la maison si la situation ne s'améliorait pas. Face à cette situation et dans le but d'apporter une contribution dans un bref délai, le comité a lancé un appel à des actions concrètes de la part des autorités et des ressortissants de la localité pour sauver l'éducation dans cette partie du pays.

Il faut rappeler qu'à l'interne plusieurs pistes de solutions ont été proposées par le comité. Mais pour des raisons de sécurité, il a préféré ne pas divulguer, mais compte les soumettre aux nouvelles autorités.