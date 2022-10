Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Octobre 2022

Sénégal : Football - Sadio Mané classé deuxième au Ballon d'Or

Le Sénégalais Sadio Mané vient d'écrire une nouvelle page d'histoire du football africain. L'attaquant âgé de 30 ans s'est hissé à la 2e place du classement de la 66e édition de cette prestigieuse récompense individuelle lors d'une cérémonie tenue lundi soir au Théâtre du Châtelet, à Paris (France). Avec Liverpool, le joueur formé à l'Académie Génération Foot, située à Déni Biram Ndao, dans la périphérie de Dakar, a gagné la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue, terminé 2e de Premier League à un point seulement de Manchester City et finaliste de la Ligue des champions. Dans ces compétitions, il a inscrit un total de 23 buts. Cerise sur un gâteau déjà croustillant, le Joueur africain de l'année en 2019 et 2022 s'est adjugé le tout premier Prix Socrates (du nom de la légende brésilienne) pour son engagement dans « des projets sociétaux et caritatifs ». Vêtu d'un costume africain bleu à la cérémonie du Ballon d'Or, l'international sénégalais s'est exprimé en ces termes : « Je suis vraiment très content d'être là même si parfois je suis peut-être un peu timide. Je suis content de ce que je fais pour toutes ces personnes chez moi (au Sénégal) ». (Source : journal du cameroun)

Guinée : Aéroport de Conakry - Des saisies de drogue en cascade

La Guinée est-elle en passe de devenir une plaque tournante de la drogue ? Cette question vaut tout son pesant d'or lorsqu'on voit la fréquence par laquelle, des saisies de drogues sont enregistrées ces derniers temps à l'aéroport de Conakry et dans les eaux guinéennes. Le 07 octobre 2022, une ivoirienne a été arrêtée à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, alors qu'elle était en partance pour le Maroc. Dans ses colis de bagages, trois kilogrammes de cocaïne qui ont été saisies grâce à la vigilance de la douane. Pendant que les enquêteurs n'ont pas encore les résultats de leur enquête pour déterminer l'ampleur du réseau, dans la nuit du vendredi 14 octobre, les services de sécurité de l'aéroport ont mis le grappin sur une autre guinéenne. Elle aussi quittait Conakry pour le Maroc. A la différence de l'ivoirienne, elle transportait sept kilogrammes de cocaïnes. (Source :africaguinee.com)

Côte d'Ivoire : Gestion des frontières - Des experts en conclave à Abidjan

C'est ce 18 Octobre 2022 que s'ouvrent à Abidjan, les portes des assises de la première édition du forum international dénommé « Abidjan Border Forum » organisé par le Secrétariat Exécutif de la Commission Nationale des frontières de la Côte d'Ivoire se tiendront à Abidjan-Plateau à l'auditorium de l'immeuble Caistab. Cet important rendez-vous est censé accueillir 3000 participants parmi lesquels des experts nationaux, internationaux, les membres de la société civile, des praticiens et des universitaires. (Burkina 24)

Mali : Coopération financière - De bonnes nouvelles pour Bamako

Un nouveau cycle de Facilité élargie de crédit et la mobilisation des ressources du «Food Shock» en vue pour le Mali. C'est l'information rapportée par le journal malien L'Essor qui donne des chiffres émanant du ministère malien de l'Economie et des finances. Selon notre source, « le ministre de l'Économie et des Finances a exprimé sa volonté de poursuivre la mise en œuvre des réformes permettant de consolider les acquis et poser les jalons de la souveraineté économique et financière de la République du Mali. Alousséni Sanou a porté à l'attention des responsables du Fmi les orientations des plus hautes autorités du Mali en matière de politique économique, financière et budgétaire. (Source : l'Essor)

Burkina Faso : Lutte contre le travail des enfants - Des agents enquêteurs recrutés

Le lundi 17 octobre 2022, s'est ouverte une session de formation allant jusqu'au 25 octobre 2022, à Ouagadougou, pour mieux outiller ceux chargés de la collecte de ces informations. Selon les données des acteurs du ministère en charge de l'action sociale, en 2006, 41,1% des enfants sont économiquement actifs. Pour éliminer ce fléau, ils ont décidé de recruter des agents enquêteurs afin d'aller récolter les réalités du terrain, pour que le ministère puisse mettre d'autres solutions sur la table et cela en lien avec le plan d'action national de lutte contre les pires formes du travail des enfants. (Source : Burkina 24)

Congo Brazza : Levée des mesures contre le Covid-19

La Coordination Nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 a annoncé la fin de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Les autorités congolaises ont mis fin aux mesures liés au coronavirus. Une décision prise à la suite d'un constat. En effet, la majorité des sites dédiés à la prise en charge ne reçoivent plus de cas Covid-19. Le pays n'enregistre plus de décès liés au virus depuis plus de cinq mois. « La pandémie poursuit sa régression au niveau national », c'est le constat qui a été fait par la Coordination Nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 au cours de sa 36ème réunion tenue au Palais du Peuple, sous l'autorité du Chef de l'Etat Denis Sassou Nguesso.(Source : journal de Brazza)

RDC : Nord-Kivu- La société civile déplore 4 mois d'administration rebelle à Bunagana

Les acteurs de la société civile du Nord-Kivu ont déploré, jeudi 13 octobre, les 4 mois d'administration de la rébellion du M23 à Bunagana et autres villages du territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Comme l'écrit la radio Okapi, ces rebelles et leurs alliés aient profité de ce temps pour consolider leurs positions militaires de Tshanzu, Runyoni, Bunagana et Kabindi. Comme l'écrit la radio Okapi, ces rebelles et leurs alliés aient profité de ce temps pour consolider leurs positions militaires de Tshanzu, Runyoni, Bunagana et Kabindi. Les échanges commerciaux se poursuivent via la frontière de Bunagana, entre l'Ouganda et cette partie du territoire national sous occupation rebelle.

Gabon: Préservation de l'environnement- Au cœur de l'échange entre Ali Bongo et le Roi Charles lll

En marge de la cérémonie de levée du drapeau gabonais au siège du Commonwealth, sis à Marlborough House, le chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba s'est entretenu en tête-à-tête avec Sa Majesté le Roi Charles III. Au menu de cette rencontre la question environnementale dont les deux personnalités sont des fervents défenseurs. (Source : alibreville.com)