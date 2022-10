Afrique de l'Ouest: Après le Mali, le Burkina - Avis de tempête pour la France au Sahel

analyse

Après le Mali, le Burkina Faso est le deuxième coup de semonce pour Paris. Qu'à Ouagadougou un putschiste succède à un autre ne devrait pas être un problème pour les autorités françaises, qui ont toujours su s'accommoder des régimes militaires africains. Sauf que le second putsch s'est accompagné d'un message inquiétant pour Paris.

Dès son premier discours, le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahima Traoré, a parlé de s'orienter vers " d'autres partenaires " capables d'aider efficacement le Burkina dans la lutte contre le terrorisme. Plus tard, il a accusé la France de soutenir et protéger son prédécesseur, le lieutenant-colonel Damiba. La tentative de contre-putsch du lieutenant-colonel Damiba a d'ailleurs été immédiatement attribuée à la France, suscitant une mobilisation violente de jeunes portant des drapeaux russes.

De défaites en putschs

Au Burkina Faso, le second putsch est une conséquence de l'inexorable dégradation de la situation sécuritaire. Plus les pays couverts par la mission Barkhane sont déstabilisés, plus la présence militaire française y est critiquée et délégitimée.

Le Mali, le Burkina Faso et, dans une moindre mesure, le Niger s'enfoncent dans une conflictualité de plus en plus confuse où il n'y a pas deux forces en confrontation comme dans une guerre ou une guérilla classiques mais où une multitude d'acteurs s'affrontent (forces de sécurité, milices communautaires, groupes djihadistes, bandes armées, etc.) et où la frontière entre djihadisme, banditisme et luttes intercommunautaires pluriséculaires est particulièrement floue.

Au Sahel, la criminalisation et l'ethnicisation du djihadisme sont des dynamiques fortement déstabilisatrices contre lesquelles l'intervention française, même en combinant action militaire et aide au développement, ne peut rien. Tandis que ce conflit multidimensionnel et régional s'exacerbe, les forces de sécurité nationales perdent du terrain et la population paie le prix fort. Les forces burkinabés ne contrôlent plus que 60 % du territoire national et les forces maliennes probablement moins de 50 %.

Cet effondrement sécuritaire produit des putschs en cascade au Mali et au Burkina Faso qui n'emportent pas seulement les pouvoirs en place mais remettent aussi en question leur principal partenaire sécuritaire : la France.

La France dans le viseur

Au Sahel et plus généralement en Afrique francophone, la mission Barkhane est vue par l'opinion publique comme un stratagème de l'État français pour piller cette région du monde.

En Afrique, les réseaux sociaux abondent d'accusations les plus farfelues sur ce que ferait réellement l'armée française au Sahel (exploitation minière, vol de bétail et même soutien aux djihadistes). En France, la majorité de la classe politique n'est pas encore prête à avouer que Barkhane est un échec et que la France s'est fourvoyée dans une guerre qu'elle ne peut pas gagner et dont elle ne sait pas comment sortir.

Les autorités françaises pratiquent l'art de l'évitement et attribuent les manifestations de rejet et les décisions des autorités maliennes et burkinabés aux manipulations de Moscou. Mais si les campagnes russes de désinformation sont si efficaces, c'est qu'elles trouvent une caisse de résonance avec le ressentiment profond qu'éprouvent les régimes et populations du Sahel à l'égard de la politique française.

Malheureusement, face à l'exacerbation du conflit, ni Paris ni les pouvoirs africains n'ont l'honnêteté d'assumer leur échec. Les " partenaires " se rejettent donc ouvertement la responsabilité de l'échec - chacun ayant besoin d'un bouc émissaire. Comme la défiance a remplacé la confiance, la condition fondamentale du partenariat sécuritaire n'existe plus.

La voie étroite

À supposer qu'elle soit possible, la refondation des relations franco-africaines que le président Macron avait annoncée à l'université de Ouagadougou en novembre 2017 ne peut avoir d'effet qu'à long terme. De même, la nomination d'un ambassadeur pour la diplomatie publique en Afrique et l'intensification de l'activisme numérique de la diplomatie française ne changeront pas grand-chose à l'opinion publique africaine, voire la conforteront dans ses certitudes anti-françaises. Le rétablissement de la confiance sera de toute façon une tâche de longue, voire de très longue haleine.

Si le gouvernement français veut tirer les leçons des erreurs passées et réussir le repositionnement de Barkhane sur le Niger et la défense des États côtiers, il faut s'interroger sur l'existence ou non des conditions du partenariat de sécurité : avons-nous encore des intérêts convergents ? Y a-t-il encore un minimum de confiance ? Évaluer sérieusement les forces de sécurité partenaires est aussi un impératif : quel est leur agenda ? Sont-elles cohésives ? Quel est leur degré de corruption et de fragmentation ?

Cela éviterait sans doute de miser sur des armées qui sont travaillées par de graves problèmes structurels, sont le reflet d'un nationalisme aux abois et sont de plus en plus tentées par l'aventure putschiste. Enfin, occuper le terrain pour éviter l'arrivée de mercenaires russes ne saurait être l'unique justification de la présence militaire française car cela conduira à un enlisement de plus en plus impopulaire.

Thierry Vircoulon, Coordinateur de l'Observatoire pour l'Afrique centrale et australe de l'Institut Français des Relations Internationales, membre du Groupe de Recherche sur l'Eugénisme et le Racisme, Université Paris Cité