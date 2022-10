Maroc: L'UNTOC, pierre angulaire de la coopération contre la criminalité transnationale organisée (Ambassadeur)

Vienne — La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC) est la pierre angulaire de la coopération internationale dans la lutte contre ce problème grave et croissant, a affirmé, lundi à Vienne, l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc, Azzeddine Farhane.

Intervenant au nom du G77+la Chine, à l'occasion de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, M. Farhane a souligné l'importance de promouvoir la ratification de l'UNTOC et de ses protocoles, afin de renforcer leur coopération dans la lutte contre ce fléau.

La mise en œuvre complète, équilibrée et efficace de la Convention et de ses Protocoles exige un engagement renforcé en faveur de l'exécution intégrale des obligations de l'UNTOC en matière de coopération internationale et d'assistance technique, a-t-il souligné.

"Dans ce contexte, nous souhaitons souligner l'importance de soutenir le renforcement des capacités et la fourniture d'une assistance technique adéquate, durable, efficace et axée sur la demande, en collaboration avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime - ONUDC", a indiqué M. Farhane, notant qu'en conséquence, "un financement suffisant, stable et prévisible est nécessaire".

Par ailleurs, il a exprimé l'inquiétude du G77 "face au trafic illicite de biens culturels et aux infractions connexes, y compris l'implication croissante des groupes criminels organisés et des groupes terroristes, qui continuent à porter un préjudice croissant au patrimoine culturel de nos nations, et donc à une partie de notre identité".

Il existe des liens croissants entre la criminalité transnationale organisée et d'autres activités illicites, notamment la criminalité liée à la drogue, la corruption, le blanchiment d'argent et les flux financiers illicites, a-t-il observé, assurant que le Groupe soutient le renforcement de la coopération bilatérale, régionale et internationale dans le domaine de l'échange d'informations, de l'extradition et de l'entraide judiciaire, conformément à la législation nationale.

En ce qui concerne la question particulière de la prévention du terrorisme, "le groupe appelle à renforcer les réponses internationales, notamment par une mise en œuvre et une application plus efficaces de la convention et de tous les instruments juridiques régionaux et internationaux applicables en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que par une mise en œuvre équilibrée et efficace de la stratégie mondiale des Nations unies contre le terrorisme", a-t-il ajouté.

Le G77 invite l'ONUDC et les États membres sollicités à continuer d'apporter une assistance technique aux États membres demandeurs pour renforcer les capacités et la coopération aux niveaux sous-régional, régional et international, afin de répondre efficacement aux nouvelles stratégies employées par les organisations terroristes, a conclu le diplomate marocain.

En janvier dernier, le Maroc avait pris pour la première fois la présidence du chapitre de Vienne du G77, une consécration qui reflète la confiance et la crédibilité dont jouit le Royaume au sein des organisations internationales.