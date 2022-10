Ile Maurice: Sanroy Seechurn - "La diversification, la productivité et l'innovation sont cruciales"

interview

Investissements directs étrangers et performance des exportations sont parmi tant de facteurs importants pour notre développement économique. Dans ce contexte, l'Economic Development Board prévoit une croissance supérieure à 7,5 % pour 2022, alors que le monde risque la récession. Sanroy Seechurn nous explique comment...

La rencontre de la plateforme des secteurs privé-public conclut à une performance et des perspectives positives pour l'économie du pays, cela alors que le monde craint une récession. Ne faut-il pas une dose de prudence dans cet optimisme ?

Notre économie est actuellement dans une phase de reprise grâce aux moyens déployés par le gouvernement pendant la pandémie pour préserver la capacité de production et soutenir le pouvoir d'achat des Mauriciens. Ce soutien sans précédent nous permet aujourd'hui d'aborder l'avenir avec plus de confiance. Cette reprise économique se reflète dans les chiffres officiels publiés récemment par Statistics Mauritius. La dernière édition du Quarterly Economic Survey de l'Economic Development Board indique clairement que notre économie est dans une phase ascendante comme en témoignent les carnets de commandes, que ce soit pour le secteur des biens ou des services, ainsi que les intentions d'embauches.

Cela dit, nous devons redoubler d'efforts pour maintenir cette trajectoire positive et mitiger les risques que peut représenter un ralentissement économique sur le plan mondial. La diversification de nos marchés, l'augmentation de la productivité et l'innovation demeurent cruciales à notre développement.

L'inflation passe à 11,9 % en glissement annuel, le déficit de la balance des paiements se chiffre en milliards... Attirer de l'investissement est plus que jamais important. Quelle performance prévoyez-vous pour 2022 et pourquoi ?

Les derniers chiffres publiés en septembre montrent que le taux d'inflation s'est élevé à 9,4 % (headline). Les projections de l'inflation pour l'année calendaire sont de l'ordre de 10,6 %. Certes, nous sommes confrontés à une hausse de l'inflation, mais il faut savoir qu'une grande partie de cette inflation est importée. Pour y faire face, le gouvernement a mis en place une stratégie dans le Budget 2022- 2023, pour accroître la production locale des denrées alimentaires et réduire notre dépendance aux énergies fossiles. En ce qui concerne la balance des paiements, il est important de rappeler que les exportations sont calculées sur une base Free on Board (FOB), tandis que les importations sont enregistrées sur une base Cost Insurance Freight (CIF). Les coûts du fret ont augmenté de façon spectaculaire. Ce qui a eu un impact considérable sur la valeur de nos importations.

À titre d'exemple, le Freight Rate Index est passé de $1 262 en septembre 2019 à $10 361 en septembre 2021. Il a de nouveau baissé depuis le début de l'année pour se stabiliser autour de $ 4 000, mais le niveau demeure élevé. Ajouté à cela, la politique de la Federal Reserve visant à maintenir un dollar fort n'est guère en faveur des petites économies insulaires comme la nôtre.

Pour l'investissement, avec la réouverture des frontières, l'EDB se mobilise pour attirer l'investissement direct étranger (IDE) et faciliter l'investissement privé local. Sur la base des projets en cours, nous prévoyons que les IDE franchissent la barre des Rs 20 milliards cette année. Pour la même période, il est estimé que l'investissement privé sera de l'ordre de Rs 105 milliards. Selon nos calculs, la croissance économique pour l'année calendaire 2022 sera supérieure à 7,5 %.

L'offre mauricienne pour l'achat immobilier ou encore pour les digital nomads est attrayante. En pleine crise financière en Europe, a-t-on le potentiel d'attirer les plus fortunés ?

Depuis l'introduction du Premium Visa en novembre 2020, nous avons reçu 3 762 demandes, dont 2 648 ont été approuvées. La stabilité économique, politique et sociale, ainsi que les atouts de la destination mauricienne nous procurent un avantage concurrentiel et notre stratégie pour attirer ces digital nomads nous donne des résultats probants. En termes de dépenses, un détenteur d'un Premium Visa est l'équivalent de 25 touristes séjournant à court terme à Maurice. Le secteur de l'immobilier a également un effet multiplicateur très important dans notre écosystème économique. Chaque roupie investie dans les activités immobilières contribue à hauteur de Re 1,86 au PIB au moyen d'effets directs, indirects et induits.

Les exportateurs ont tiré la sonnette d'alarme plus d'une fois sur le faible niveau des investissements étrangers dans la production manufacturière etc. Or, le déficit de la balance commerciale pèse lourd...

Pilier de notre économie, le secteur manufacturier est appelé à consolider son rôle de moteur de la croissance. D'autant plus que quelques investisseurs montrent actuellement un intérêt croissant pour Maurice dans le sillage de notre récente adhésion à des accords commerciaux avec l'Inde, la Chine et le continent africain. L'objectif est d'utiliser Maurice comme base pour leurs opérations.

Pas plus tard que le mois dernier, les premières exportations de Maurice dans le cadre de l'AfCFTA ont eu lieu avec des ventes au Ghana par une entreprise locale spécialisée dans le labelling. De plus, nous avons déjà un certain nombre d'entreprises d'Afrique du Sud, de France et du Royaume-Uni, entre autres, qui cherchent à s'implanter à Maurice tandis que le port franc connaît un renouveau, avec de grandes entreprises internationales qui se sont installées récemment, exportant de gros volumes dans la région.

À l'aube de 2023, quelles sont les priorités de l'EDB ?

Les priorités de l'EDB demeurent la promotion et la facilitation des investissements de même que les exportations. Nous continuerons à améliorer le climat des affaires,car c'est ce qui fera la différence face à nos concurrents. La collaboration public-privé comme prônée par le ministre des Finances, du développement et de la planification économique, le Dr Renganaden Padayachy, s'avère également déterminante dans notre stratégie visant à promouvoir un développement inclusif et durable.