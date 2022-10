Maroc: Avec une dose d'énergie débordante, l'ensemble multiethnique italien a offert une belle soirée au consulat général d'Italie

L'Orchestre de Piazza Vittorio électrise le public casablancais

Le très célèbre Orchestre de Piazza Vittorio était à Casablanca pour un concert très attendu des mélomanes et de nombreux curieux, à l'invitation du Centre culturel italien " Dante Alighieri " de Casablanca - qui inaugurait sa nouvelle saison culturelle - et du consulat général d'Italie à Casablanca.

Reporté à maintes reprises en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le concert a récemment eu lieu, au grand bonheur du public venu nombreux pour voir l'ensemble multiethnique italien qui s'est produit dans la cour du consulat général où plus de 450 personnes passionnées de musique et des rythmes envoûtants l'attendaient avec impatience.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que leur patience n'aura pas été vaine vu l'ambiance qui a prévalu durant ce concert très relevé où sonorités et mélodies rivalisaient avec les ovations d'un public très enthousiaste que les musiciens ont tenu en haleine durant toute la durée du spectacle.

Il faut dire que le groupe, considéré comme l'un des premiers et plus importants ensembles multiethniques italiens, n'a pas tardé à mettre le feu sur la scène aménagée pour la circonstance.

L'ensemble, composé de musiciens de différentes nationalités, s'est rapidement mis dans le bain, ne ménageant aucun effort pour mettre de l'ambiance et répondre aux attentes du public auquel il a offert une magnifique soirée.

Dans une ambiance acoustique féerique, chaleureuse et décontractée, l'Orchestre de Piazza Vittorio a mis en lumière -comme il sait le faire- des artistes talentueux jouant à divers instruments comme l'oud avec une certaine maîtrise et interprétant des mélodies qui ont rapidement séduit un public cosmopolite, ouvert, chaleureux et surtout pas du tout avare d'ovations.

Comme l'a relevé au début du concert la présidente de la Dante Alighieri de Casablanca, Marina Sganga Menjour, la création de l'ensemble italien " se base sur l'idée que la diversité constitue une richesse et que chaque musicien faisant partie du groupe l'enrichit musicalement grâce à sa propre culture et à sa différence artistique".

Mais pour atteindre ce niveau de perfection, il est important de signaler que le répertoire du groupe est tout de même " le résultat de plusieurs années de travail pendant lesquelles chaque musicien a partagé avec les autres sa musique qui, souvent, parle de lui-même et de son pays ", a-t-elle précisé.

Il est à souligner que "cette constante collaboration, ce mixage de cultures a pour but de transmettre au public les mêmes émotions et sensations qu'ils ressentent quand une chanson d'un musicien devient celle de tous les autres membres de l'orchestre", a souligné la présidente de la Dante Alighieri de Casablanca.

Ce qui est sûr, c'est que Houcine Ataa (voix), Emanuele Bultrini (guitare et voix), Carlos Paz Duque (flûtes andines et voix), Marcello Tirelli (piano), Mohamed Ziad Trabelsi (oud, wtar et voix), Pino Pecorelli (basse électrique), Peppe d'Argenzio (saxophone) et Ernesto Lopez Maturell (batterie et voix) ont réussi à électriser les Casablancais présents ce soir-là, en leur offrant une magnifique soirée témoignant du talent et du génie d'un ensemble pas comme les autres.

Pour la petite histoire, l'Orchestre de Piazza Vittorio a été créé à Rome en 2002 grâce à la volonté d'un groupe d'artistes, d'intellectuels et d'opérateurs culturels qui voulaient mettre en valeur Piazza Vittorio, considérée comme "le quartier multiethnique de la ville éternelle par excellence", a rappelé Marina Sganga Menjour, qui a annoncé la reprise des événements culturels de la Dante Alighieri de Casablanca.