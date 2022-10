Madagascar: Événement - " Nos retrouvailles ", le rendez-vous des anciennes époques

Serge Ramiandrasoa Band et Dih'art feront revivre la danse et la musique des années 60 et 70 à l'espace Dera Ampasinimalo ce dimanche 23 octobre. Une nostalgie comblée. " Nos retrouvailles " fera voyager vers le passé les vétérans. Tous les célèbres titres des années 60 et 70 seront interprétés sous le rythme " rétro flash mob ". " L'événement en est à sa cinquième édition.

Pour cette année, le thème porte le titre " Salut les copains ", la rencontre ayant pour but de se souvenir de la vie au lycée et à l'université dans les années 60 et 70 et de rassembler les anciennes générations. Les festivités commenceront à partir de 12h " affirme Serge Ramiandrasoa, l'organisateur.

Pendant la rencontre, tous les tubes des icônes de cette période antique seront interprétés par le groupe, dont les titres de Johnny Hallyday, Claude François, Sylvie Vartan, Sheila Françoise Hardy, Dalida, Adamo, Ray Charles, The Platters, les Beatles et bien d'autres.

Ces chansons seront mixées avec des styles de danse tels que le Madison, la Valse, la Salsa, le Rock, le Tango et le Slow. D'autres artistes comme Solo Andrianasolo, Mbola Andrianoelina le saxophoniste, la chanteuse Clara Andriamparany, et Zo Ny Avo Ramanirisoa le batteur, réchaufferont la l'ambiance.