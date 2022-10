Ile Maurice: Parlement - la PNQ axée sur l'assassinat de Kistnen

Mort de Soopramanien Kistnen: retrouvez tous les articles dans notre dossier

Est-ce que l'enquête sur l'assassinat de Soopramanien Kistnen a été complétée ? Quelles sont les conclusions ? C'est ce que Xavier Duval demandera au Premier ministre lors de la Private Notice Question ce mardi 18 octobre, lors de la première séance des travaux parlementaires de la rentrée.

L'opposition fait bloc

Une réunion qui a duré pratiquement deux heures. Des députés de l'entente de l'Espoir, regroupant le Mouvement militant mauricien, le Parti mauricien social-démocrate et le Rassemblement mauricien ainsi que les députés du Parti travailliste ont longuement abordé leur stratégie pour la rentrée parlementaire de ce mardi 18 octobre. Deux choses importantes sont ressorties de cette réunion. D'abord, l'opposition travaillera de concert pour affronter le gouvernement et deuxièmement, le rapport de la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath sur le décès de l'ancien activiste orange Soopramanien Kistnen a longuement été discuté. "C'est une affaire qui nous préoccupe énormément. C'est choquant. Nous devons connaître la vérité", nous a déclaré le whip de l'opposition, Patrice Armance.

En tout cas, dit-il, l'opposition est gonflée à bloc et elle est prête à mettre les ministres devant leurs responsabilités. Est-elle prête à faire face à la provocation des membres du gouvernement qui pourrait déboucher sur des expulsions et un walk-out de l'opposition ? Patrice Armance espère que les députés du gouvernement n'atteindront pas ce niveau. "Nous voulons que les travaux parlementaires se déroulent sans provocation et que le Parlement retrouve ses lettres de noblesse." La réunion d'hier a été précédée par une autre réunion au cours de la semaine entre les leaders des partis de l'opposition. Il avait été décidé que toute l'opposition doit faire bloc pour faire face au gouvernement.

L'ancien ministre de Commerce, Yogida Sawmynaden, pourrait être la cible de l'opposition. "L'express" a tenté de le contacter hier pour savoir s'il sera présent dans l'Hémicycle ce matin, mais il n'a pas répondu à notre appel. Il faudra voir si ses collègues le soutiendront s'il participe aux travaux parlementaires de ce matin. Les députés de la majorité étaient également en réunion hier après-midi. La chief whip, Naveena Ramyad, affirme qu'elle ne pourra pas dire si l'ancien ministre sera présent. "Je suis mal placée pour vous répondre. Mon travail consiste à veiller à ce que nos députés soient présents lors des débats et que nous ayons la majorité dans la chambre tout le long de la séance. D'ailleurs, nous sommes prêts pour cette rentrée et nous allons continuer à travailler avec tout le sérieux du monde comme cela a toujours été le cas", maintient-elle.

À l'issue de cette réunion, le leader de l'opposition a déclaré qu'il y a un souhait unanime au sein de l'opposition pour mettre d'autres considérations de côté afin que l'opposition puisse agir comme un seul homme et une seule femme. Elle prévoit également des "actions sur le terrain" dès ce matin. L'une d'entre elles consiste à être présent devant le Parlement pour soutenir les trois députés de l'opposition suspendus.

Trois élus suspendus

Trois élus du Parti travailliste - Shakeel Mohamed, Mahend Gungapersad et Patrick Assirvaden - ne seront pas présents à l'Assemblée nationale en ce mardi 18 octobre. Ils ont été suspendus par le speaker, Sooroojdev Phokeer, le 26 juillet, lorsqu'ils ont protesté parce que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avait cité l'épouse de Navin Ramgoolam durant la Prime Minister's Question Time. Patrick Assirvaden juge leur suspension scandaleuse, mais estime que la présence de Yogida Sawmynaden au Parlement est "encore plus scandaleuse" alors que de graves allégations pèsent sur lui. "Il y sera présent malgré ce qu'une magistrate a écrit sur lui. Tandis que mes amis et moi, nous voulons uniquement faire notre travail de député, le speaker nous a suspendus. Je devais être présent au Parlement ce matin pour poser des questions sur la mort de Soopramanien Kistnen, sur la congestion routière à Vacoas, et sur le possible black-out auquel la population risque de faire face en décembre, en l'absence d'une direction à la tête du Central Electricity Board", a-t-il déclaré.