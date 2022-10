Ile Maurice: Agression filmée - "J'ai vu la mort en face... " dit la victime

La semaine dernière, la vidéo d'une femme qui a été agressée a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Pour s'enfuir de son agresseur, elle a dû enjamber un mur. La victime, une habitante de Pointe-aux-Sables âgée de 33 ans, a porté plainte au poste de police de Sodnac après l'incident survenu le dimanche 9 octobre.

Sollicitée, la trentenaire, une fonctionnaire détentrice d'un LLB et d'un masters en Business International law, a expliqué que la scène s'est déroulée dans la cour de son ex-petit ami à Sodnac. L'homme en question l'avait invitée car elle devait prendre l'avion quelques jours plus tard. "Mon ami m'a dit qu'il souhaite me rencontrer avant. C'est pour cela que je me suis rendue chez lui. Ses messages peuvent le prouver" affirme-t-elle. Une fois sur place, c'est l'homme qui a ouvert le portail. Mais peu après, une femme est sortie de la maison et a commencé à l'agresser. "Lorsque j'ai demandé à mon ami qui était cette dame, il m'a simplement répondu que c'était son amie. A aucun moment, il n'est intervenu pour empêcher mon agression" fait-elle ressortir et dans la foulée, précise que la vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux a été fortement modifiée.

Lorsqu'elle est sortie de la cour, elle a appelé à l'aide. "C'est un automobiliste qui m'a conduit au poste de police de Sodnac et les policiers m'ont transporté immédiatement à l'hôpital Victoria à Candos. Je saignais. J'ai été blessée à la tête et au visage. Mais dieu merci les médecins n'ont décelé aucune fracture après cette agression", relate la jeune femme. "J'ai vu la mort de près. J'aurais pu avoir une fracture du crâne qui aurait pu être fatal. J'ai réussi à franchir le mur pour m'échapper", poursuit la plaignante.

Mais la partie adverse avance une autre version et affirme que l'habitante de Pointe-aux-Sables aurait envoyé des messages menaçants à l'occupante de la maison et a débarqué sans prévenir. La police poursuit son enquête.