Madagascar: Footabll / LigueI des champions - Tsara Mandroso et Relais Sport en roue libre

Deux victoires en autant de matches. Deux clubs, en l'occurrence Tsara Mandroso Formation Boeny et Relais Sports Haute-Matsiatra ont effectué un parcours sans-faute à l'issue de la deuxième journée de la deuxième phase de la ligue des champions D2. Douze équipes réparties en deux poules de six sont en lice à cette phase intermédiaire avant la Poule des As.

À Toamasina dans le groupe A, Tsara Mandroso Formation de Boeny se hisse provisoirement en tête du groupe avec six points après ses deux victoires. Le club majungais a laminé d'entrée vendredi, FC Ridwane d'Analanjirofo sur le score fleuve de 6 à 1, avant de s'imposer en deuxième journée ce dimanche, 3 à 0, contre FC Zoara de Vakinankaratra.

Dans le groupe B à Fianarantsoa, Relais Sport est en cavalier seul à domicile. Le club hôte a défait le CF Tana FC, vice-champion d'Analamanga, 2 à 0, en première journée au stade d'Ampasambazaha. Relais sport a, pendant la deuxième journée, écrasé l'AS Comato d'Atsimo-andrefana, 3 à 0.

Avec trois points chacun, trois clubs se bousculent en seconde position du groupe B, après une victoire et une défaite. L'AS Comato a arraché son unique victoire en battant le FC Zanagasy de Vatovavy Fitovinany par 4 à 0, en première journée. Menarandra d'Androy a, quant à lui, disposé de FC Real de Menabe, 2 à 1, et CF Tana FC a écarté Menarandra 2 à 1 ce dimanche.

Deux formations comptent quatre points chacune dans le groupe de Toamasina après une victoire et un match nul, à savoir l'AS St Pierre d'Alaotra-Mangoro et l'ASA de Diana. Il reste encore trois journées à disputer. La troisième journée aura lieu ce mercredi 19 octobre, la quatrième le vendredi 21 et la dernière journée, ce dimanche 23 octobre. Les deux mieux classés des deux sites se qualifieront à la Poule des As.