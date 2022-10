Madagascar: Environnement - La lutte contre les pollutions liées aux plastiques renforcée

La rencontre internationale sur les plastiques dans l'Océan Indien table sur la création de la gestion des plastiques à l'échelle régionale, mais également une mobilisation de toutes les parties prenantes.

En réponse aux problèmes liés aux pollutions à travers les plastiques, une rencontre internationale sur les plastiques dans l'Océan Indien, organisée par le Groupe Interacadémique pour le développement et la COI, se déroule depuis hier à l'Hôtel Carlton. Alors que les plastiques gagnent du terrain au niveau marin, terrestre et même fluvial, des réflexions seront axées sur les solutions face à ce grave danger. Ainsi la rencontre réunit plusieurs entités et les États membres de la Commission de l'Océan Indien (COI), l'Union des Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles.

L'objectif est donc de pouvoir mobiliser les ressources institutionnelles, scientifiques, entrepreneuriales, associatives et même éducatives de la région pour créer la gestion de la pollution plastique à l'échelle régionale. " Le monde subit de plein fouet les problèmes environnementaux, les zones de l'Océan Indien ne sont pas épargnées. Madagascar en fait partie. Le plus important est que Madagascar n'est pas seul à affronter les problèmes liés à pollution marine par le biais des plastiques. Puisqu'il s'agit de la pollution globale ", indique Baomiavotse Vahinala Raharinirina, directeur du Cabinet de la Présidence. Les déchets marins constituent un fléau pour les organismes et les fonds marins, puisqu'en plus d'entraîner la dégradation des habitats de ces derniers, ils entrainent l'étouffement des animaux marins. Ainsi, leurs organismes sont alors concentrés en produits chimiques nocifs ingérés par les humains.

Agir ou pas

Pour le cas de Madagascar, la lutte contre les plastiques, qu'ils soient à usage unique ou non, est particulièrement engagée depuis des années. " Madagascar dispose un décret qui interdit certains types de plastiques. On a pu constater que la structure a été érigée mais les entités qui vont exécuter le contrôle et l'application du décret ne sont pas suffisantes. Pour la Grande île, l'étape majeure consiste à mettre en place un code de l'environnement. Ce code ne va pas seulement régir l'utilisation des plastiques mais il va être mis en vigueur pour régir d'autres sujets. Rendre opérationnel l'OPJ -officier de police judiciaire- de l'environnement devrait être particulièrement mise en avant ", enchaîne le Directeur du Cabinet. La majorité des déchets marins est produite par des pays en développement.

En effet la plupart des déchets plastiques terrestres dans l'océan provient de seulement 20 pays. La production de plastique et leur mauvaise gestion ne cessent d'aggraver ce problème global, qui impacte tous les continents et toutes les mers et océans. Les plastiques sont utilisés massivement par les producteurs et consommateurs alors qu'ils se dégradent très lentement dans l'environnement. Ils se retrouvent pour beaucoup dans le milieu marin depuis les plages et les fleuves et finissent par se fragmenter en minuscules fragments de plastiques appelés " microplastiques ".

À l'issue de cette rencontre qui implique plusieurs entités et parties prenantes, des résolutions seront attendues pour engager des actions concrètes. " Le défi est de pouvoir réduire la production des plastiques. Il s'agit également de miser sur des alternatives comme le recyclage", enchaîne le responsable.