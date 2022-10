Madagascar: FMI - Fin de mandat pour l'administrateur Aivo Andrianarivelo

Mission accomplie pour le Malgache Aivo Andrianarivelo qui quitte son poste après deux ans de mandat en tant qu'administrateur du Fonds Monétaire International.

Une réception a été donnée en son honneur et celui de son successeur, le Guinéen Facinet Sylla, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Washington. Aivo Andrianarivelo n'a pas manqué, à cette occasion, de remercier ses collaborateurs pour la confiance dont ils ont fait preuve à son endroit. " Ce fut un réel honneur doublé d'un grand plaisir d'avoir occupé ce poste et d'avoir apporté ma pierre à l'édifice ", a-t-il déclaré.

Il a également remercié son équipe et son bureau pour leurs implications personnelles. Présente à cette réception, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a félicité les deux administrateurs sortants et entrants. Elle a, particulièrement, remercié son compatriote qui a su représenter avec honneur et professionnalisme, son pays.