Madagascar: Airtel Madagascar - Un acteur majeur en prestation de services de connectivité

Rideau sur le Salon International des Acteurs Économiques (SIAE) qui a pris fin, hier au CCI Ivato. Un événement qui enregistre un bilan positif avec notamment une grande visibilité pour les entreprises participantes dont certains ont pu nouer des partenariats. Sponsor officiel du SIAE, Airtel Madagascar a une fois de plus démontré qu'elle joue son rôle d'acteur majeur dans les prestations de services de connectivité et de télécommunication à Madagascar. Ce soutien est le signe de l'engagement actif de l'opérateur en faveur des initiatives de relance économique et de sa solidarité avec les opérateurs économiques du pays.

"Le secteur privé joue un rôle clé dans la reprise économique de Madagascar. À cet effet, nous encourageons toute démarche inclusive visant à stimuler l'économie du pays ; c'est ainsi que nous saluons l'initiative d'organiser le SIAE qui favorise les rencontres et échanges économiques dans un esprit gagnant-gagnant. En effet, seul on peut aller très vite mais ensemble on va loin", a déclaré Eddy Kapuku, Directeur général d'Airtel Madagascar.

Durant le premier jour du salon, Airtel Madagascar a notamment pris part à la table ronde B2B placée sous le thème: "Obtenir des réponses auprès des experts métiers" : "Il était question de prêter l'oreille aux demandes et recommandations des entreprises à propos des produits et services liés à la connectivité et Airtel a présenté des solutions très appréciées et adaptées aux besoins des entreprises. Ces solutions améliorent sans doute la productivité des entreprises qui les adoptent notamment grâce aux outils flexibles de collaboration ainsi qu'au meilleur rapport qualité prix de la connectivité d'entreprise ", a expliqué Anna Ratsimbarison, Responsable communication auprès d'Airtel Madagascar.