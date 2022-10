Ile Maurice: "La vérité sera connue un jour" - Jagutpal solidaire de Sawmynaden

Le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, défend son collègue Yogida Sawmynaden et dit que ce dernier n'a rien à avoir avec l'affaire Kistnen. C'est ce qu'il a déclaré à l'issue de l'atelier de travail sur la Human Tissue Act hier à l'hôtel InterContinental Mauritius Balaclava Fort.

En effet, interrogé par la presse, le ministre a dit que c'est une "coïncidence" que cette affaire refasse surface à quelques jours de la rentrée parlementaire. Il a ajouté : "Je vous parle d'après les informations que j'ai. Je pense que mon collègue Yogida Sawmynaden n'y a rien à voir. Laissons l'enquête suivre son cours. Ce n'est qu'une fabrication pour ternir l'image du gouvernement." Selon lui, la vérité éclatera un jour, mais entre-temps, ses autres collègues et lui-même continueront à faire leur travail de politicien.

Kailesh Jagutpal a confié qu'il est d'attaque pour la rentrée parlementaire d'aujourd'hui. "C'est notre responsabilité de répondre aux questions, et de donner la réponse la plus claire possible. Nous devons être heureux qu'il y ait des questions qui nous soient adressées. Nous avons un Parlement qui siège à Maurice et toutes les questions doivent obtenir réponse."

S'agissant de sa présence à l'atelier de travail sur la Human Tissue Act à l'hôtel InterContinental Mauritius Balaclava Fort, il soutient que cette démarche est importante non seulement pour les médecins, mais aussi pour les organisations non gouvernementales (ONG) et la société civile. "Nous donnerons les informations concernant la loi passée en 2018. Maintenant que les regulations ont été établies, il nous faut 'gazette' les informations (NdlR, publier les informations dans la Mauritius Government Gazette). Les médecins et l'équipe qui vont travailler dans cette unité se doivent d'être mis au courant de ce qui se passe car ils devront, par la suite, expliquer au public les conditions pour faire des dons d'organes."

Le ministre espère que, d'ici un an, le processus pourra se faire. "L'hôpital a des équipements, mais c'est le training qui est le plus important. Comment faire pour prélever les organes pour effectuer par la suite une transplantation ? Des formations seront également prodiguées à l'étranger pour l'équipe mauricienne." Kailesh Jagutpal a souligné dimanche que la prochaine unité de transplantation rénale coûtera Rs 576 millions, dont environ Rs 450 millions (10 millions USD) proviennent d'un grant offert par le gouvernement indien. Il a souligné que "le gouvernement investira Rs 56 millions et le tender sera prochainement émis".

Appel lancé à ceux qui prennent de la méthadone

La fin tragique d'un garçon de quatre ans qui a ingurgité de la méthadone a aussi interpellé le ministre. Il a souligné qu'il est difficile pour le ministère de répondre à la forte demande de cette drogue de substitution. "Le ministère opère plus de 75 sites au quotidien, pour 7 000 doses données le matin. Je demande la collaboration de tous ceux qui la prennent et qu'ils assument leurs responsabilités." En effet, ce médicament doit être pris sur place. "Pensez à vos proches, enfants et famille, pour qu'ils n'entrent pas dans le cercle de la drogue. Protégez-les."