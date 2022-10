Afrique: Forum de Choiseul - Madagascar sous les feux des projecteurs au Maroc

La 3ème édition du Choiseul Africa business forum ouvre ses portes demain à Casablanca. Un événement de deux jours qui place Madagascar sous les spotlight, avec Andry Rajoelina comme invité d'honneur.

Une opportunité à ne pas manquer. "Une plateforme dédiée au développement des opportunités d'affaires en Afrique et avec l'Afrique, ainsi qu'au partage des expériences et le décryptage des tendances de l'environnement des affaires en Afrique". Voilà les mots d'introduction du document de présentation de la 3ème édition du Choiseul Africa business forum qui ouvre ses portes à Casablanca, au Maroc, demain.

Initié par l'institut Choiseul, qui se présente comme "un Think Tank indépendant dédié à l'analyse des grands enjeux économiques, politiques et sociaux, ainsi qu'à ceux associés aux défis d'une bonne gouvernance mondiale", ce forum d'investissement veut aborder l'Afrique "avec confiance et optimisme". Le rendez-vous, dont la première édition remonte à 2019, veut également mettre en avant les atouts du continent et constituer un solide réseau de dirigeants économiques à l'échelle continentale.

Pour cette 3ème édition, Madagascar sera sous les feux de la rampe, notamment, avec Andry Rajoelina, président de la République, en tant qu'invité d'honneur. Un panel "Invest in Madagas-car", est même au programme du forum qui se tiendra à Casablanca. Elle sera divisée en deux sous-thèmes, à savoir l'économie et le sous-thème "Made in Madagascar". Outre le locataire d'Iavoloha, des représentants du gouvernement, du secteur privé et du secteur bancaire de la Grande île seront parmi les intervenants.

Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Économie et des finances, Valérie Zafindravaka, secrétaire exécutif du projet Fihariana, et Josielle Rafidy, directrice générale de "l'Economic development board of Madagascar" (EDBM), seront parmi les intervenant du panel "Invest in Madagas-car", entre autres, son dans liste des panélistes.

Diversifier le partenariat économique

Treize thématiques seront discutées, débattues et décortiquées durant cette 3ème édition du Choiseul Africa business forum. Joël Andria-nomearisoa, artiste contemporain, sera notamment parmi les intervenants du panel industries culturelles.

Sans ambages, Baomia-votse Vahinala Raharinirina, directrice de cabinet de la présidence de la République, souligne la visibilité offerte par le forum de Casablanca à Madagascar. La délégation malgache conduite par le président Rajoelina s'appliquera donc à mettre en avant les atouts de la Grande île, afin de séduire les investisseurs issus du continent africain, d'Europe et des pays du Golf. La note de présentation de l'événement parle de "quelque six-cents décideurs et hauts dirigeants économiques et institutionnels parmi les plus influents d'Afrique, d'Europe et du Golfe".

Le rendez-vous qui se tiendra au Maroc, par ailleurs, est une occasion d'appliquer une nouvelle approche dans le domaine de la coopération, qui consiste à diversifier le partenariat économi- que. Il offre une opportunité de se rapprocher des investisseurs africains, notamment, ceux du Maghreb, mais également, des pays du Golf, en plus de l'occident et de l'Asie, qui seront également représentés durant le Choiseul Africa business forum. La vocation de l'événement, justement, est de faire la promotion de l'Afrique, de Madagascar particulièrement, cette année donc, en jouant un rôle de rapprochement avec les investisseurs.

Durant leurs interventions, le président de la République et la ministre de l'Economie et des finances devraient, du reste, mettre l'accent sur le Plan émergence de Madagascar (PEM). Sauf changement, ce dernier sera présenté officiellement à la fin du mois. En matière de coopération économique, il sera le document de référence de tous les partenariats conclus par Madagascar. La Grande île qui escompte et compte désormais conclure des coopérations plus structurantes. Un partenariat dépassant le cadre d'aide et menant vers l'émergence et le développement durable, dans l'esprit du slogan, "Trade but not aid".