Madagascar: Karaté-do - Le Colonel Albert Randriamana nommé DTN

Les ingrédients sont presque réunis pour la nouvelle Fédération malgache de karaté-do présidée par Emile Ratefinanahary. La nomination aux différents postes de responsabilité de cette instance nationale a été effectuée la semaine dernière. Pour le poste de Directeur technique national, le sensei et non moins colonel, Albert Randriamana se chargera de cette responsabilité.

Une figure qui n'est plus à présenter dans le monde de cette discipline car il connaît le karaté des bouts des doigts. Il était parmi les élèves du sensei Hugues et a le grade de ceinture noire 6e dan, actuellement. Il a traversé toutes les étapes en commençant comme simple karatéka dans le club AKKA, avant de continuer avec le COSFA. Albert Randriamana est le plus ancien membre de l'équipe nationale: depuis 1989 jusqu'en 2002.

Il a été médaillé d'or lors des Jeux des Iles de l'Océan Indien en 1998 et aux Jeux africains à Johannesburg en 1999. Il a quitté le tatami pour devenir entraîneur national. Il a dirigé l'équipe nationale dans les années 2000. Sensei Albert Randriamana ne s'arrêta pas là. Il est entré dans l'équipe du comité exécutif de l'ancien régime, en tant que DTN adjoint entre 2007 et 2016.

" La priorité c'est la préparation en vue des JIOI à domicile en 2023. Le regroupement commencera après les championnats nationaux et la Coupe de Madagascar qui se déroulera les 12 et 13 novembre dans la Capitale. Nous devrions remporter le plus grand nombre de médailles possible, lors de cette compétition ", estime le DTN, avant d'ajouter que " les choses ont changé à présent, la détection de ceux qui constitueront l'équipe nationale sera décentralisée. Elle sera composée des meilleurs combattants issus de toutes les ligues. C'est d'ailleurs la devise du staff technique car c'est l'honneur du pays qu'ils défendront pendant les rencontres internationales .

La commission d'arbitrage et réglementation des compétitions sera également entre les bonnes mains d'un technicien, en la personne du sensei Christian Rajaonarison, un arbitre international. Un métier qu'il maîtrise bien après avoir dirigé la commission d'arbitrage de la section Avaradrano, de FIHEZALA et de style wado-ryu. Sensei Christian a suivi un stage au Japon dans le cadre de la préparation au championnat du monde.

Manjato Razafy

Les autres nominations :

- La commission technique : Président Sensei Georges Hafizou

- La commission communication : Président : Sensei Mara Boniface

- La commission d'organisations : Tantely Rakotoarisoa

- Zones de développement sportif : Président Sensei Mamy Rahantason (Centre-Nord)/ sensei Seth Rajoelina (Centre-Sud Fianarantsoa).