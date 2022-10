Ile Maurice: PNQ - Pravind Jugnauth esquive les questions de Duval

La Private Notice Question (PNQ) de ce mardi 18 octobre était axée sur l'assassinat de Soopramanien Kistnen et le rapport de la magistrale Vidya Mungroo-Jugurnath. Pravind Jugnauth a remis en doute l'authenticité du document qui circule pour esquiver les questions.

Face aux questions supplémentaires, Pravind Jugnauth a expliqué que le rapport ne contient ni signature ni sceau de la Cour. Par la suite, il a fait savoir qu'il n'a pas eu le document et ne peut pas répondre aux questions. Dès lors, les choses se sont enchaînées très vite. Le Premier ministre a demandé au leader de l'opposition de "table" le rapport, ce qui a été fait. Sooroojdev Phokeer a jugé que le document n'est pas authentique et ceux qui le citent devront assumer leur responsabilité. Mais même après, Pravind Jugnauth a brandi le fait que le document n'est pas officiel et n'a pas répondu.

Dans les éléments de réponses qui ont été données avant les questions supplémentaires, le Premier ministre a fait savoir qu'entre octobre 2020 et novembre 2021, 98 personnes ont été interrogées dans le cadre de cette affaire. Après la soumission du rapport et les recommandations du DPP, 17 autres interrogatoires ont eu lieu. Yogida Sawmynaden avait été interrogé avant les recommandations du DPP. De plus, Pravind Jugnauth a aussi affirmé que l'affaire n'a jamais été officiellement classé comme un suicide.

Par ailleurs, lors des échanges, Pravind Jugnauth a évoqué l'accident d'Adrien Duval. Il a été rappelé à l'ordre par le Speaker, qui lui a demandé de ne pas parler de la famille des élus. Cependant, malgré la demande de Xavier Duval, il ne lui a pas été demandé de "withdraw" ses propos.