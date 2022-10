Madagascar: Basket - Road to BAL - KPA prend ses marques

A quatre jours du coup d'envoi du Road to Basket Africa League (BAL), les équipes participantes commencent à arriver à Madagascar. Avec le report de la compétition du 21 au 23 octobre au Palais des Sports, les équipes auront quelques jours pour mieux se préparer.

Les Kenyans du KPA sont arrivés au pays, hier, très tôt dans la matinée. Une forte délégation est venue au pays avec 27 membres. Sitôt arrivés, les Kenyans ont tâté le parquet du Palais hier pour leur premier entraînement. Les Kenyans font partie des joueurs à battre pour les policiers dans la course au ticket de l'Élite 16 de la compétition.

Les joueurs du COSPN sont au grand complet avec l'arrivée du dernier renfort en la personne de Elly Randriamampionona de la GNBC. " Il nous a rejoint vendredi après-midi. L'équipe s'entraîne tri-quotidiennement. La matinée sera consacrée à la préparation physique et au travail individuel. Toutes les fins d'après-midi, nous appliquons le travail de la journée à travers une séance d'entraînement et de match. Les joueurs sont en forme. Les séances du jour seront intenses car nous aurons un jour et demi off avant le dernier entraînement programmé pour jeudi après-midi " , nous a confié Deda Randrianarisoa, coach de l'équipe.

Deux tickets sont à pourvoir au sein du groupe D. Initialement prévus avec la participation de 6 équipes de l'Afrique de l'Est et de l'Océan Indien, mais, avec le désistement des équipes du Dekkedda Club de la Somalie et du Foxes BC de Zimbabwe, ils ne restent plus que 4 clubs en lice. Les deux autres clubs des îles de l'Océan Indien à savoir le Djabal Basket des Comores et le Roche-Bois Warriors de Maurice seront aussi de la partie.