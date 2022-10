Madagascar: L'Etat Léviathan

Quatre siècles nous séparent de l'anglais Thomas Hobbes. Mais l'animal artificiel qu'il a défini pour qualifier l'État Léviathan est toujours vivant, ce dieu mortel, ce monstre qui détient la puissance, la force et la terreur pour imposer sa paix. Car selon Hobbes " l'homme est un loup pour l'homme ". Dure réalité du 17ème siècle, mais qui réapparaît avec force au cœur des actualités de l'an 2000. Au Proche Orient, en Russie avec l'Ukraine, ...

Quand l'État Léviathan qui écrase ceux qui ne pensent pas comme lui. Quand la mondialisation accentue d'une façon inhumaine les inégalités sociales entre nations et à l'intérieur d'une nation. Quand des millions d'enfants sous alimentés et privés d'enseignement sont enfermés dans un milieu d'apartheid social. Fous de joie, les dirigeants de L'État Léviathan jubilent, exercent la puissance, favorisent la corruption sous couvert de leur gouvernance et de leurs partisans inféodés.

Mais un jour prophétise Hobbes " le plus faible en aura assez pour tuer le plus fort " . Malgré les actions diplomatiques des apôtres de la paix, Ehud Barak et Yasser Arafat sont emportés par la vague. " Mort à tous les Juifs. A bas les Palestiniens " . Ailleurs, bombardements et annexions de l'Ukraine. " L'homme est un loup pour l'homme " ! L'auteur de Léviathan nous rappelle que la société politique est le produit d'un calcul intéressé, une justification de la raison d'État ouvrant la voie à la violence, à la guerre.

Au Sahel, un peu partout en Afrique, l'État Léviathan se porte bien. Violations des Conventions Internationales, manipulation de la Constitution, coup d'État, élimination des candidatures rivales, mascarade des élections, corruption généralisée, arrestations arbitraires, insécurité juridique. Face à l'État Léviathan, l'État Républicain au nom de la liberté et du vouloir vivre ensemble, a du mal à fonctionner.