Afrique: Africa Summit du Financial Time - Félix Tshisekedi s'exprime ce mardi à Londres sur l'investissement dans le continent et en RDC

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'exprime, ce mardi 18 octobre à Africa Summit du Financial Time à Londres, sur l'investissement en Afrique et en RDC. Le Chef de l'Etat congolais est l'invité d'honneur et principal orateur à ce forum.

Ce sommet londonien, premier d'Europe et troisième au monde après New-York et Hongkong, rapporte l'Agence congolaise de presse, est le rendez-vous annuel des investisseurs intéressés à l'Afrique.

Spécialisé sur les matières premières minérales, ce cadre de business rassemble des opérateurs économiques désireux de connaître le présent et l'avenir du monde pour investir aux bons endroits et au bon moment.

L'agenda du Président Félix Tshisekedi, qui passera 48 heures à Londres, prévoit une rencontre avec le Premier ministre Britannique, Mme Truss, et des échanges notamment avec des investisseurs et les dirigeants de la chambre de commerce et d'industrie du Royaume-Uni.

Organisé sous le thème : " Investir en Afrique ", le sommet réunira des délégations de haut niveau de gouvernements, d'entreprises, de décideurs politiques et d'investisseurs.

Le Sommet délibérera sur l'impact de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine, la préparation de la COP27 en Égypte, la manière dont les économies africaines définissent leurs priorités dans les secteurs de l'énergie, des transports, de la fabrication et autres.

Le forum évoquera aussi la manière dont la zone de libre-échange continentale africaine modifie l'environnement des investissements sur le continent.