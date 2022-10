Madagascar: Ressources naturelles - Les communautés de base de Diana se structurent

La ville d'Ambanja a abrité ce wee-kend, la première édition de la Journée des VOI. L'objectif est de faciliter la gestion pacifique des ressources naturelles partagées des zones d'intervention.

La région Diana a organisé la Journée des " Vondron'Olona Ifotony " (VOI), ce weekend, dans le but de fédérer les communautés de base pour évoluer dans la gestion pacifique des ressources naturelles partagées des zones d'intervention. L'initiative a été annoncée publiquement par le gouverneur Daodo Arona Marisiky, lors de la cérémonie de clôture officielle de la compétition environnementale, " Fagnoesa ", en 2021, à Ambolikapiky-Ambanja. L'objectif était alors de stimuler la motivation des communautés dans l'accomplissement de leur rôle. Le projet a été signé et officialisé par un arrêté régional, le 11 juillet.

D'après cet arrêté, l'initiative vise plusieurs objectifs. Citons, entre autres, l'accroissement de la visibilité d'actions des VOI, la capitalisation de leurs expertises, la promotion des conditions d'un dialogue constructif entre les décideurs territoriaux et les membres des organisations des communautés de base, le soutien et l'encouragement de leur engagement dans l'accomplissement de leur rôle en tant que gestionnaires locaux des ressources naturelles au niveau de leur site respectif, sans oublier le renforcement des capacités des membres des VOI à prendre des initiatives, à exprimer leurs préoccupations et à se faire entendre.

Pendant deux jours, l'évènement qui s'est déroulé dans l'enceinte du bureau du district d'Ambanja, a rassemblé les acteurs régionaux et territoriaux clés qui doivent jouer un rôle capital dans la gestion et la gouvernance locales des ressources naturelles. Ainsi, un millier de personnes issues des VOI et d'organisations non gouvernementales partenaires. À la tribune, siégeaient les personnalités politico-administratives de la région parmi lesquelles les cinq députés des districts qui composent Diana et les représentants de Sava et Sofia.

La Journée a débuté par un carnaval qui a sillonné la capitale du cacao avant de rejoindre le lieu de la cérémonie. Différentes activités ont ponctué la journée, telles une conférence-débat, une exposition, une animation artistique...

Partage entre VOI

Tous les intervenants de la série de discours ont mis en exergue l'importance de cette Journée inscrite parmi les évènements régionaux incontournables dans le domaine de la gestion et la gouvernance locales des ressources naturelles. " La préservation et la protection de l'environnement ne peuvent pas être faites par une seule personne, ou par l'administration, mais doivent partir de la base. Puisque tout développement dépend de la protection de l'environnement, il est juste de donner la priorité aux VOI. D'où l'organisation de cette Journée régionale, en tant qu'outil pour prendre des mesures préventives ", souligne le gouverneur. Placée sous sa présidence, la Journée a servi de cadre de rencontre et de partage entre les organisations communautaires. À l'occasion, la lettre de VOI a été présentée aux autorités, la structure appropriée du réseau des communautés a été validée et le lien entre le réseau des VOI et de la plateforme des aires protégées a été clarifié.

La région Diana compte actuellement quatre vingt-neuf des organisations communautaires actives concentrées principalement dans les zones à fortes éco-potentialités, sur la route nationale 6 et autour des dix-neuf aires protégées. Seuls ou appuyés par des partenaires, ces groupements de communautés locales peuvent être des alliés des gestionnaires des aires protégées. Leur engagement s'est beaucoup amplifié ces dernières années, mais de nombreux défis sont encore à relever, pour ne parler que du changement climatique et des pressions anthropiques à cause de la faible application de la loi qui impacte la viabilité de l'écosystème. Le manque de capacité des VOI et de l'administration est l'une des lacunes de la gouvernance de ces ressources. Pour clore cette première édition de la Journée des VOI, une délégation des participants s'est déplacé à Andimakafito, dans la commune rurale d'Ambalahoko, pour constater de visu les efforts déployés par la communauté locale afin de protéger la forêt de mangroves auparavant détruite par la fabrication de charbon .