Madagascar: Cabaret - Bodo bientôt à Toamasina

Ambiance conviviale en musique avec Bodo. Après une tournée dans l'Hexagone et un unique concert à Tana, elle met le cap sur Toamasina.

À la demande de son public, Bodo sera en cabaret au Masôva 501 dans la ville du port. Le 11 novembre, la diva malgache retrouvera ses inconditionnels dans la région Atsinanana. Elle interprétera ses plus belles compositions et ses titres les plus connus.

Si le public l'a toujours connue comme une romantique au grand cœur, elle ne changera pas de sitôt et campe toujours sur sa position en dégageant cette image de passionnée dans tout ce qu'elle fait.

Bien connue pour son talent et son zèle, Bodo ne change pas, même avec trente ans de carrière au compteur. Quant à sa musique, elle envoûte, berce et guérit même parfois les maux, tout en rappelant que l'amour existe encore et triomphe toujours.